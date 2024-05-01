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春雨來！ 霧社水庫進補回升 1數據卻驟變恐敲喪鐘

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
今年4月水情嚴峻，南投仁愛霧社水庫的蓄水量一度跌破2成，露出乾涸土壤。圖／本報資料照
今年4月水情嚴峻，南投仁愛霧社水庫的蓄水量一度跌破2成，露出乾涸土壤。圖／本報資料照

南投仁愛霧社水庫先前水情嚴峻，近期幾波春雨挹注，蓄水率回升至52.67%，但該水庫上個月更新基本數據，其有效容量跌破3000萬大關，較去年大減814萬立方公尺，淤積率突破8成；立委馬文君表示，已瀕死再不有效清淤恐敲響喪鐘。

根據水利署數據，霧社水庫4月上旬水情吃緊，9日有效蓄水量只剩365.59萬立方公尺、百分比12.74%、水位高度989.63公尺；中下旬幾波春雨挹注，今上午7時蓄水量回升至1510.73萬立方公尺、百分比52.67 %、水位高度998.06公尺。

但霧社水庫近年蓄水率消長狀況驚人，以上月9日及今天數據來看，有效蓄水量僅增加1145.14萬立方公尺，蓄水率漲幅卻已逼近40%。進一步觀察霧社水庫自2012年起至今的基本數據，可發現其有效容量逐年減少，今年更出現驚人變化。

霧社水庫有效容量原計畫可達14600萬立方公尺，2012年時剩5379萬立方公尺，2019年降至4019.82萬立方公尺；2020年跌破4000萬，為3745.83萬立方公尺；2023年為3682.5萬立方公尺，11年間有效容量少了1696.5萬立方公尺。

不料，上個月更新公布數據，霧社水庫今年有效容量竟跌破3000萬大關，降至2868.56萬立方公尺，較去年的3682.5萬立方公尺，大減了814萬立方公尺，幾乎是過去11年間的一半，也讓霧社水庫淤積率從近年的7成5，突破8成。

對此，台電表示，每年針對霧社水庫持續疏浚10至20萬立方公尺，也會透過發電排砂清淤，但去年夏季遭受卡努、小犬等颱風接連侵襲，水庫上游的塔羅灣溪等大量崩塌，今年又有地震等天災，土石往下游沖刷，因此增加不少淤積量。

立委馬文君則說，霧社水庫供水日月潭支應下游用水，但台14線車流量大且僅兩線道，砂石車通行受阻，砂石難以大量外運，疏浚趕不上淤積，蓄水功能大幅衰退已瀕死，再不有效清淤恐敲喪鐘，而要解決困境須中央協助改善當地交通。

南投仁愛霧社水庫淤積嚴重，導致蓄水率常有驚人消長。圖為2021年的霧社水庫，報系資料照片
南投仁愛霧社水庫淤積嚴重，導致蓄水率常有驚人消長。圖為2021年的霧社水庫，報系資料照片
南投仁愛霧社水庫淤積嚴重，導致蓄水率常有驚人消長。圖為2021年的霧社水庫，報系資料照片
南投仁愛霧社水庫淤積嚴重，導致蓄水率常有驚人消長。圖為2021年的霧社水庫，報系資料照片
南投仁愛霧社水庫淤積嚴重，導致蓄水率常有驚人消長。圖為2021年的霧社水庫，報系資料照片
南投仁愛霧社水庫淤積嚴重，導致蓄水率常有驚人消長。圖為2021年的霧社水庫，報系資料照片

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