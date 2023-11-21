快訊

直播／曝柯文哲中午致電「藍白要不要再談談」 侯友宜還原協商過程

明天才要過110歲農曆生日 「全台最年長鄰長」疑洗澡滑倒…送醫昏迷離世

知名火鍋店爆職場霸凌！員工深夜遭甩巴掌、辱罵 北市勞動局發聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

二水跑水節官員當「引水人」險撐不住 文化局：考慮徵求民間參與

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化二水跑水節年度盛事由縣府文化局副局長吳文昇擔任引水人，卻發生體力不支的意外，縣議員建議檢討官方參與民間活動的方式。圖／彰化縣府提供
彰化二水跑水節年度盛事由縣府文化局副局長吳文昇擔任引水人，卻發生體力不支的意外，縣議員建議檢討官方參與民間活動的方式。圖／彰化縣府提供

彰化二水國際跑水節今年11月4日舉辦完畢，但當天「引水人」縣府文化局副局長吳文昇體力不支，對此彰化縣議員楊子賢指出，民間活動雖有官方補助經費，但「引水人」是否都須由縣府官員擔任應再討論，縣府文化局指出，將與公所討論是否徵求適合的民間「引水人」參與。

今年跑水節文化局副局長吳文昇第三度扛起「引水人」重任，穿著簑衣，頭頂牲禮，帶領群眾進入八堡圳跑水，但今天氣炎熱，吳文昇在後半段時臉色蒼白，撐完到最後，讓整個活動順利落幕。

縣議會小組審查今天審文化局預算，楊子賢說，縣府補助跑水節地方祭祀活動，但今年發生官員體力不支，應重新界定官方參與民間活動的方式，或許曾有官員因頂替引水人職務就此官運亨通，但經過數十年來看，這項都市傳說難以證實，公務人員的身體健康狀況應該被重視，局處首長要有擔當解決問題，建議文化局與民間妥善溝通。

文化局長張雀芬表示，二水國際跑水節已經成地方期待的年度盛事，過去都由村長輪流擔任，在十幾年前的事件之後，才改由官方派人擔任，此後延續好幾年。

2008年發生「火燒簑衣引水人」的意外事件，當時擔任引水人的二水鄉合興村村長黃裕賢循慣例穿上簑衣，在八堡圳圳頭過火時，簑衣意外被星火引燃，右臂、右腿受到2至3度燒傷，幸好無生命危險，此後當地無人敢上場接替，後來由時任文化局長的林田富緊急代打，官方派人延續至今。

張雀芬局長強調，因為今年引水人的狀況，在後續檢討會議中，一定會跟地方鄉親討論改善之道，況且，「引水」有遇水則發的意涵，正在考慮透過公開形式，對外徵求這項任務重大的引水人，更加促進民間參與活動的創舉。

彰化二水跑水節年度盛事今年由縣府文化局副局長吳文昇擔任引水人，卻發生體力不支的意外，縣議員建議檢討官方參與民間活動的方式。圖／彰化縣府提供
彰化二水跑水節年度盛事今年由縣府文化局副局長吳文昇擔任引水人，卻發生體力不支的意外，縣議員建議檢討官方參與民間活動的方式。圖／彰化縣府提供

引水人 文化局

延伸閱讀

北流1.9億元爭議款 議會初審同意市府墊付不提告

爭論5個月激烈政治攻防 北流1.9億工程款終告一段落

「古文物在公園沾鳥糞」議員指不用心 嘉義市府：邀學者認定保存

美國不信任中國紅色供應鏈 賴清德：台灣各行各業更有機會

相關新聞

中科二林園區測速照相「第一桿」今啟用 限速70別被罰

中科二林園區截至目前39家廠商進駐，區內道路陸續完工，路寬車少人也少，往來車輛經常呼嘯而過，保二總隊中科二林分隊樹立中科...

喬友大火無線電呼喊中斷釀傷亡 彰化消防首創AI監聽系統

消防員在火場救災環境瞬息萬變，也會碰到在呼喊無線電時被大量訊息蓋過沒被聽見，彰化縣消防局提出「AI精準消防防災影像辨識預...

二水跑水節官員當「引水人」險撐不住 文化局：考慮徵求民間參與

彰化二水國際跑水節今年11月4日舉辦完畢，但當天「引水人」縣府文化局副局長吳文昇體力不支，對此彰化縣議員楊子賢指出，民間...

賴清德赴台中陪立委參選人登記 喊總統大選得票數突破90萬票

民進黨總統參選人賴清德及副手搭擋駐美代表蕭美琴今到中選會，完成參選登記。賴清德登記完接著趕赴台中，率領民進黨台中市8位立...

友善合歡山星空 台14甲線18K電子看板入夜關閉

合歡山暗空公園先前因昆陽停車場LED電子看板過亮釀光害惹議，公路局獲報後立刻改善，更為友善星空環境，近期邀集天文團體研議...

丹大野生動物保護區劃設達共識 可望進行人車總量管制

信義鄉未來是否劃設丹大野生動物保護區，林業保育署南投分署表示，上周已透過「南投縣信義鄉濁水溪線」原住民族地區資源共管會討...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。