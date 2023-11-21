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二水跑水節官員當「引水人」險撐不住 文化局：考慮徵求民間參與
彰化二水國際跑水節今年11月4日舉辦完畢，但當天「引水人」縣府文化局副局長吳文昇體力不支，對此彰化縣議員楊子賢指出，民間活動雖有官方補助經費，但「引水人」是否都須由縣府官員擔任應再討論，縣府文化局指出，將與公所討論是否徵求適合的民間「引水人」參與。
今年跑水節文化局副局長吳文昇第三度扛起「引水人」重任，穿著簑衣，頭頂牲禮，帶領群眾進入八堡圳跑水，但今天氣炎熱，吳文昇在後半段時臉色蒼白，撐完到最後，讓整個活動順利落幕。
縣議會小組審查今天審文化局預算，楊子賢說，縣府補助跑水節地方祭祀活動，但今年發生官員體力不支，應重新界定官方參與民間活動的方式，或許曾有官員因頂替引水人職務就此官運亨通，但經過數十年來看，這項都市傳說難以證實，公務人員的身體健康狀況應該被重視，局處首長要有擔當解決問題，建議文化局與民間妥善溝通。
文化局長張雀芬表示，二水國際跑水節已經成地方期待的年度盛事，過去都由村長輪流擔任，在十幾年前的事件之後，才改由官方派人擔任，此後延續好幾年。
2008年發生「火燒簑衣引水人」的意外事件，當時擔任引水人的二水鄉合興村村長黃裕賢循慣例穿上簑衣，在八堡圳圳頭過火時，簑衣意外被星火引燃，右臂、右腿受到2至3度燒傷，幸好無生命危險，此後當地無人敢上場接替，後來由時任文化局長的林田富緊急代打，官方派人延續至今。
張雀芬局長強調，因為今年引水人的狀況，在後續檢討會議中，一定會跟地方鄉親討論改善之道，況且，「引水」有遇水則發的意涵，正在考慮透過公開形式，對外徵求這項任務重大的引水人，更加促進民間參與活動的創舉。
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