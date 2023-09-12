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台中北屯市場一帶破管頻傳 水公司允10月汰換管線

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市北屯市場與監理站周邊自來水壓不足，常發生破管，造成居民用水不便。圖／莊競程提供
台中市北屯市場與監理站周邊自來水壓不足，常發生破管，造成居民用水不便。圖／莊競程提供

台中市北屯市場與監理站周邊自來水壓不足，常發生破管，造成居民用水不便，經立委莊競程反映，自來水公司第四區管理處今決定，10月中旬進行汰換管線工程，預計30工作天完成，未來可改善北京里、金龍里一帶用水問題。

莊競程今邀集水公司人員在進化北路53巷2號前舉辦汰換工程說明會，有包括市議員謝家宜、曾朝榮、陳俞融等多位地方人士前往，市府建設局、經發局亦派員與會。

莊競程說，北屯區北屯市場與監理站一帶，多年來自來水管線老舊，導致破管漏水頻傳，居民抱怨連連，去年他就曾接獲北京里長蘇乙青、金龍里長楊文欽等人陳情，希望盡速辦理管線汰換。

自來水公司第四區管理處副處長張子中說，北屯市場與監理站周邊汰換管線工程，預計10月中旬開工，汰換管線總長度498公尺，將汰換為較耐用、防漏之延性石墨鑄鐵管，可避免日後因管線材料老舊導致破管漏水的情形，將改善北京里、金龍里一帶民生用水水質與水壓，降低漏水率，約有50餘戶受惠。

謝家宜、曾朝榮、陳俞融提醒自來水公司，應做好施工期間的各項交通維護計畫，降低對居民造成的不便，及早提升民生用水品質。

北京 監理站 漏水

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