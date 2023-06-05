搶攻疫後、暑假旅遊商機 緊鄰台中中央公園新飯店「享得道」開幕

看好疫後及暑假旅遊商機，星享道酒店集團在中央公園附近，開設旗下第4家飯店「享得道Hotel」，打造沉浸式體驗型態飯店，讓住宿不再是旅程終點，更是旅行中佇足景點。迎接夏季，台中勤美誠品商圈的「Bulga寶格冰淇淋」推出新口味調酒冰淇淋，搭上寶格8周年慶，6月30日前調酒冰淇淋原價150元，優惠價99元。

星享道酒店集團旗下共4間飯店，分別是台中逢甲文華道酒店、星享道酒店、高雄旗津道酒店，以及近期新開幕的享得道Hotel。享得道Hotel緊鄰中央公園與逢甲商圈，擁有遠眺都會公園絕佳環境條件，打造城市度假風。

業者表示，享得道Hotel引進GOC光騰拉霸式兩用氫水機，以奈米化科技提供旅客高含氫量的健康飲用水；並跨界合作引進多功能沉浸式半封閉座艙，旅客可在半封閉座艙裡放鬆體驗，

此外，享得道Hotel以有趣好玩為主軸，規劃多個共感空間，如律動室引進B Green律動機，讓住客放鬆身體；健身房讓身體轉換能量；舒緩泡腳池舒緩身體的疲憊；岩盤浴讓住客用慢動作釋放身心靈，也提供美甲與美體服務及獨立KTV包廂享唱吧。餐飲特別與台中起家知名網紅尊鴻餐飲打造沐青Restaurant，處處都是美食與美景，午後更推出中部唯一麵包放題。

台中在地知名冰淇淋品牌「Bulga寶格冰淇淋」，以製作、販售冰淇淋起家，並以綿密細緻的口感與好滋味而聞名，不僅深受在地消費者喜愛，也有許多客人特地從外縣市遠道而來。