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整理包／2023大甲媽祖遶境 9天8夜行程路線、禁忌、交通管制一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
2023年大甲媽祖遶境進香活動，9天8夜行程，將於4月21日深夜起駕。圖／本報資料照片
2023年大甲媽祖遶境進香活動，9天8夜行程，將於4月21日深夜起駕。圖／本報資料照片

一年一度的台中大甲媽祖遶境吸引大批信徒隨行，今年（2023）9天8夜的遶境活動將於4月21日（周五）晚間11:05起駕，4月30日（周日）回鑾，全程約340公里，一起來看看遶境時間、路線及須注意哪些禁忌及交通管制！

時間及地點：

2023年4月21日晚間11:05自大甲鎮瀾宮起駕，至2023年4月30日回鑾，總計9天。

大甲媽祖遶境進香活動，9天8夜行程，將於21日深夜起駕。圖／大甲鎮瀾宮提供
大甲媽祖遶境進香活動，9天8夜行程，將於21日深夜起駕。圖／大甲鎮瀾宮提供


去程：

起駕日4月21日（五） 晚間11:05起駕

第一天 4月22日（六）

大甲區大溪北端→清水區→沙鹿區→大肚區→彰化市南瑤宮（駐駕／過夜）

第二天 4月23日（日）

彰化市南瑤宮→大村鄉→員林市→永靖鄉→北斗鎮→溪州鄉→西螺鎮福興宮（駐駕／過夜）

第三天 4月24日（一）

西螺鎮福興宮→二崙鄉→虎尾鎮→土庫鎮→元長鄉→新港鄉奉天宮（駐駕／過夜）

第四天 4月25日（二）

上午8點於奉天宮舉行祝壽典禮並駐駕奉天宮

2023大甲媽祖遶境詳細路線行程。圖／大甲鎮瀾宮官網（點我看大圖）
2023大甲媽祖遶境詳細路線行程。圖／大甲鎮瀾宮官網（點我看大圖

回程：

第五天 4月26日（三）

新港鄉奉天宮→元長鄉→土庫鎮→虎尾鎮→西螺鎮福興宮（駐駕／過夜）

第六天 4月27日（四）

西螺鎮福興宮→溪州鄉→埤頭鄉→田中鎮→北斗鎮奠安宮（駐駕／過夜）

第七天 4月28日（五）

北斗鎮奠安宮→田尾鄉→永靖鄉→員林市→大村鄉→花壇鄉→彰化市天后宮（駐駕／過夜）

第八天 4月29日（六）

彰化市天后宮→大肚區→沙鹿區→清水區朝興宮（駐駕／過夜）

第九天 4月30日（日）

清水區朝興宮→外埔區→回駕大甲鎮瀾宮

2023大甲媽祖遶境詳細路線行程。圖／大甲鎮瀾宮官網（點我看大圖）
2023大甲媽祖遶境詳細路線行程。圖／大甲鎮瀾宮官網（點我看大圖

2023大甲媽祖遶境詳細路線行程。圖／大甲鎮瀾宮官網
2023大甲媽祖遶境詳細路線行程。圖／大甲鎮瀾宮官網


下載「大甲媽祖」遶境進香即時定位App：

運用GPS衛星定位，即可在手機線上地圖中呈現「大甲媽祖鑾轎」即時位置。

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1. 4月21日將以鎮瀾宮為中心，由內而外劃設「行人徒步區」、「禁止汽車進入區」與「道路封閉路段管制」，確保街上參拜信徒行車安全。

2. 為避免大量人車湧入造成塞車困擾，民眾在進入大甲市區時，可多搭乘大眾交通運輸工具；同時設有接駁專車，大甲體育場及美人山營區臨時停車場均設有接駁點，民眾可多加利用、搭乘。

3. 為降低周邊交通衝擊，建議開車民眾可將車停放於「美人山營區」、「大甲體育場」臨時停車場、「大甲火車站後方空地」停車場，再步行5至10分鐘即可抵達至鎮瀾宮。

4. 為防範不法宵小伺機扒竊，參加活動時請注意隨身攜帶物品，勿將貴重物品放置車上。

5. 資深信徒建議新手，若是第一次參與遶境，可走遍沿途廟宇，步行速度慢慢來就好，每隔一小時讓腳休息一下；若真的走不了，可招手搭香客服務車，也是特別的體驗。


1. 出發前3天開始吃素食，祝壽大典後才可吃葷食。

2. 不可穿舊衣，請穿戴全新衣物。

3. 參與遶境期間禁酒、戒賭、戒色。

4. 參與遶境期間不得口出穢言、亂說話，要說「請、謝謝、對不起」。

5. 鑽轎底時不可隨意起身，更不可觸碰鑾轎。

6. 孕婦忌鑽轎底，以免胎兒被神轎八卦所傷。

7. 持進香旗或配戴平安符者，不得鑽轎、不得進浴室、廁所。

8. 喪家與坐月子的女性忌參與媽祖遶境。

9. 守喪者未滿一年、家有辦喪事者（直系親屬），不得入廟。

10. 參加遶境期間忌近日喪家與正在坐月子的房間。


地方縣市交管：

台中市交管 看這裡

彰化縣交管 看這裡

嘉義縣交管 看這裡

台鐵區間加開班次：

台鐵局針對2023大甲媽祖遶境活動加開列車疏運時刻表。圖／台鐵局提供
台鐵局針對2023大甲媽祖遶境活動加開列車疏運時刻表。圖／台鐵局提供

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