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大甲媽21日遶境！800警力布署鎮瀾宮劃3管制區

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
大甲鎮瀾宮媽祖繞境活動，預計本月21日深夜23點5分(子時)起駕，30日回鑾，圖為去年照片。圖／台中市警察局大甲分局提供
大甲鎮瀾宮媽祖繞境活動，預計本月21日深夜23點5分(子時)起駕，30日回鑾，圖為去年照片。圖／台中市警察局大甲分局提供

大甲鎮瀾宮媽祖繞境被譽為世界三大宗教盛事之一，本月21日深夜23點5分(子時)將起駕，30日回鑾，為期9天8夜的跨縣市遶境活動。大甲警分局部署超過800名警力，以鎮瀾宮為中心，由內而外劃設「行人徒步區」、「禁止汽車進入區」與「道路封閉路段管制」，確保街上參拜信徒行車安全。

大甲警分局分局長謝建國表示，為維護行人安全、確保車流順暢，在交通管制部分，以鎮瀾宮為中心，由內而外劃設3層疏導管制區，最內層為「行人徒步區」、第2層為「禁止汽車進入區」，最外圍是第3層「道路封閉路段管制」。

為避免大量人車湧入造成塞車困擾，並維護道路交通安全與順暢，謝建國呼籲，民眾在進入大甲市區時，可多搭乘大眾交通運輸工具，也可將車輛停放於鄰近的苑裡、台中港、清水、沙鹿等火車站，再轉搭火車到大甲站。

搭高鐵的旅客可在台鐵新烏日站，轉乘區間車至大甲火車站或轉乘公車93至大甲站下車後，沿蔣公路步行3至5分鐘即可到達鎮瀾宮。

今年大甲媽遶境活動交通局設有接駁專車，大甲體育場及美人山營區臨時停車場均設有接駁點，建議民眾可多加利用、搭乘。警方在臨時停車場周邊道路編排交管哨，協助車輛停放及引導民眾搭乘接駁車。

為降低周邊交通衝擊，謝建國呼籲，民眾將車停放於「美人山營區」、「大甲體育場」臨時停車場、「大甲火車站後方空地」停車場，再步行5至10分鐘即可抵達至鎮瀾宮，可免於塞車之苦。

為防範不法宵小伺機扒竊，謝建國提醒，參加活動時請注意隨身攜帶物品，勿將貴重物品放置車上；參加遶境信眾應秉持「不躦轎、不搶轎、理性虔誠祈福」的精神，保持虔誠熱情、以平和理性來迎接大甲媽祖，共同來祈祝遶境和平圓滿。

大甲鎮瀾宮預計本月21日深夜23點5分(子時)起駕，30日回鑾；大甲警分局將部署超過800名警力，以鎮瀾宮為中心，由內而外劃設「行人徒步區」、「禁止汽車進入區」與「道路封閉路段管制」，確保街上參拜信徒行車安全。圖／台中市警察局大甲分局提供
大甲鎮瀾宮預計本月21日深夜23點5分(子時)起駕，30日回鑾；大甲警分局將部署超過800名警力，以鎮瀾宮為中心，由內而外劃設「行人徒步區」、「禁止汽車進入區」與「道路封閉路段管制」，確保街上參拜信徒行車安全。圖／台中市警察局大甲分局提供
大甲鎮瀾宮媽祖繞境活動，預計本月21日深夜23點5分(子時)起駕，30日回鑾，圖為去年照片。圖／台中市警察局大甲分局提供
大甲鎮瀾宮媽祖繞境活動，預計本月21日深夜23點5分(子時)起駕，30日回鑾，圖為去年照片。圖／台中市警察局大甲分局提供
大甲鎮瀾宮媽祖繞境活動，預計本月21日深夜23點5分(子時)起駕，30日回鑾，圖為去年照片。圖／台中市警察局大甲分局提供
大甲鎮瀾宮媽祖繞境活動，預計本月21日深夜23點5分(子時)起駕，30日回鑾，圖為去年照片。圖／台中市警察局大甲分局提供

鎮瀾宮 大甲媽祖 遶境

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