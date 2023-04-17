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大甲媽遶境將起駕！今年初體驗人數大增 信徒興奮期待
大甲媽遶境進香本月21日晚上起駕，今年因疫情解封，預估參加人數大增，包括初體驗想跟著大甲媽祖走路的人也多，許多信徒在大甲媽社團宣布，他們已準備好了，備妥沿途要送大家的結緣品，最近也加強練習腳力，希望全程都能跟上大甲媽的腳步。
大甲媽祖遶境進香沿途都有熱情信徒準備點心站供信徒享用，信徒們最近在我愛大甲媽活動情報討論區，公布他們設點心站的地點、時間和點心內容，邀請大家經過時暫時休息享用。
2023大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎遶境活動將於4月21日晚上起駕、4月30日回鑾大甲鎮瀾宮，許多新手上討論區請教前輩，他們想提早走行程，該提早多久，沿途是否都有指引，不會走失？新手也關心沿途休息地方，如果走累了該如何找香客服務車搭。
一名有經驗的信徒說，他建議新手若是第一次走，可走沿途所有廟宇，這樣才有體驗的感覺，他說今年是疫情解封後的大活動，各地想接駕、停留的地方應該很多，信徒都很熱情，研判會延遲抵達表定廟宇的時間，他是起駕前2到4小時開始走，在大肚或是追分車站會有一次大休息，休息多久看個人體力。
許多資深者建議，跟著媽祖走，步行速度慢慢來就好，不要走太快，每隔一小時記得讓腳休息一下，真的走不了，招手搭香客服務車，也是特別的體驗。
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