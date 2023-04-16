大甲媽回鑾4月30日撞期統測 鎮瀾宮喊話考場周邊禁鞭炮
大甲媽遶境進香4月21日晚上將起駕，大甲鎮瀾宮今天提醒，進香回鑾4月30日，適逢112學年度四技二專暨二技統一入學測驗，大甲考區有立大甲高工、致用高中，為保障考生權益，請大家在考場周邊暫停使用麥克風，並禁止放煙火炮竹，避免產生噪音。
大甲鎮瀾宮今天在臉書粉專提醒，為考量學生考試權益，請各單位配合宣導，團隊陣頭行進應避開考場路線，並共同維護交通順暢；鄰近考場周邊請暫停使用麥克風、廣播等器材，並禁止施放煙火炮竹，以避免產生噪音；當日下午3點40分前，在大甲區內應避免燃放巨響或是連續長時間的鞭炮，以免影響考生權益
2023大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎遶境活動將於4月21日晚上起駕、4月30日回鑾大甲鎮瀾宮，大甲警分局表示，為防制幫派份子或宮廟團體為壯大聲勢，於大甲媽祖鑾轎遶境期間，藉機動員參加該活動，進而發生脫序、搶轎或其他治安滋擾事件，大甲分局已辦理大甲媽祖鑾轎繞境期前約制會議，邀請轄內各接轎團體與會宣導。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言