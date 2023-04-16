大甲媽回鑾4月30日撞期統測 鎮瀾宮喊話考場周邊禁鞭炮

大甲媽遶境進香4月21日晚上將起駕，大甲鎮瀾宮今天提醒，進香回鑾4月30日，適逢112學年度四技二專暨二技統一入學測驗，大甲考區有立大甲高工、致用高中，為保障考生權益，請大家在考場周邊暫停使用麥克風，並禁止放煙火炮竹，避免產生噪音。

大甲鎮瀾宮今天在臉書粉專提醒，為考量學生考試權益，請各單位配合宣導，團隊陣頭行進應避開考場路線，並共同維護交通順暢；鄰近考場周邊請暫停使用麥克風、廣播等器材，並禁止施放煙火炮竹，以避免產生噪音；當日下午3點40分前，在大甲區內應避免燃放巨響或是連續長時間的鞭炮，以免影響考生權益