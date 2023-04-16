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大甲媽回鑾4月30日撞期統測 鎮瀾宮喊話考場周邊禁鞭炮

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲媽遶境進香活動，4月21日晚上將起駕，30日回鑾安座。本報資料照片
大甲媽遶境進香活動，4月21日晚上將起駕，30日回鑾安座。本報資料照片

大甲媽遶境進香4月21日晚上將起駕，大甲鎮瀾宮今天提醒，進香回鑾4月30日，適逢112學年度四技二專暨二技統一入學測驗，大甲考區有立大甲高工、致用高中，為保障考生權益，請大家在考場周邊暫停使用麥克風，並禁止放煙火炮竹，避免產生噪音。

大甲鎮瀾宮今天在臉書粉專提醒，為考量學生考試權益，請各單位配合宣導，團隊陣頭行進應避開考場路線，並共同維護交通順暢；鄰近考場周邊請暫停使用麥克風、廣播等器材，並禁止施放煙火炮竹，以避免產生噪音；當日下午3點40分前，在大甲區內應避免燃放巨響或是連續長時間的鞭炮，以免影響考生權益

2023大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎遶境活動將於4月21日晚上起駕、4月30日回鑾大甲鎮瀾宮，大甲警分局表示，為防制幫派份子或宮廟團體為壯大聲勢，於大甲媽祖鑾轎遶境期間，藉機動員參加該活動，進而發生脫序、搶轎或其他治安滋擾事件，大甲分局已辦理大甲媽祖鑾轎繞境期前約制會議，邀請轄內各接轎團體與會宣導。

大甲媽進香回鑾日期4月30日，適逢112學年度四技二專暨二技統一入學測驗時間，大甲鎮瀾宮今天宣導，提醒大家不要影響考生權益。圖／取自大甲鎮瀾宮粉專
大甲媽進香回鑾日期4月30日，適逢112學年度四技二專暨二技統一入學測驗時間，大甲鎮瀾宮今天宣導，提醒大家不要影響考生權益。圖／取自大甲鎮瀾宮粉專

大甲媽祖 鎮瀾宮 遶境

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