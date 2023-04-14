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大甲鎮瀾宮媽祖進香 嘉縣警公布交通管制路線

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
大甲鎮瀾宮媽祖4月24日將至新港奉天宮進香，嘉義縣警察局實施交通管制。圖／民雄分局提供
大甲鎮瀾宮媽祖4月24日將至新港奉天宮進香，嘉義縣警察局實施交通管制。圖／民雄分局提供

大甲鎮瀾宮媽祖遶境盛事即將登場，今年將在4月21日起駕，展開9天8夜進香之旅，4月24日進入嘉義縣新港鄉崙子橋，鑑於每年都有上萬信眾隨香，交通壅塞現象，嘉義縣警察局今天公布交通疏導及管制措施，規畫禁止車輛進入及改道路線，呼籲配合減低交通衝擊。

大甲鎮瀾宮媽祖4月21日起駕，展開為期9天8夜進香活動，預計4月24日由雲嘉交界的崙子大橋進入嘉義縣新港鄉，將吸引數以數萬信眾迎接，當晚在新港奉天宮駐駕，隔天早上8點舉辦祝壽大典，接著北返回鑾安座大甲鎮瀾宮。

新港鄉崙子橋、157線海瀛村路口，4月24日早上11點至4月26日凌晨2點，管制車輛自元長崙子橋進入嘉145甲線、157線海瀛村路口進入新港鄉，建議車輛改道路線：嘉86線→164線→新港市區道路。

另外，4月24日早上11點至4月26日凌晨0時，禁止車輛進入管制點包括：中正路、新中路口；新中路、福德路口；登雲路111巷、中山路72巷口；登雲路111巷口、公園路；中山路奉天宮牌樓前路口；古民街、文昌路口；古民街、登雲路口；古民街、新民路口；古民街、大興路口。

民雄分局長莊思神說，為避免新港鄉奉天宮周邊道路，人車爭道造成危險，以及大量車流湧入市區街道，造成交通阻塞，在奉天宮周邊道路交通疏導管制，大甲媽進香期間提供各項為民服務措施，如有需要可撥打嘉義縣警察局新港分駐所(05)3742009。

大甲鎮瀾宮媽祖4月24日將至新港奉天宮進香，嘉義縣警察局實施交通管制。圖／民雄分局提供
大甲鎮瀾宮媽祖4月24日將至新港奉天宮進香，嘉義縣警察局實施交通管制。圖／民雄分局提供
大甲鎮瀾宮媽祖4月24日將至新港奉天宮進香，嘉義縣警察局實施交通管制。圖／民雄分局提供
大甲鎮瀾宮媽祖4月24日將至新港奉天宮進香，嘉義縣警察局實施交通管制。圖／民雄分局提供
大甲鎮瀾宮媽祖4月24日將至新港奉天宮進香，嘉義縣警察局實施交通管制。圖／民雄分局提供
大甲鎮瀾宮媽祖4月24日將至新港奉天宮進香，嘉義縣警察局實施交通管制。圖／民雄分局提供

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