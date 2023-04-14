大甲媽4月22到彰化 交通疏導管制措施看過來

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動將於4月21日晚間起駕，預計於4月22日11時由台1線大度橋進入彰化縣內遶境，彰化縣警察局今天公布交通疏導及管制措施，呼籲民眾配合，希望在活動期間將交通衝擊減至最低。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動4月21日起駕後將展開為期9天8夜進香活動，彰化縣警局將動員轄區各分局共3234人次警力維護安全，避免搶轎等衝突，今天也公布各項交通管制措施。

以往大甲媽來程在彰化市民生地下道路段易發生衝突，是警方重點部署區域，今年大甲媽將於22日晚間通過民生地下道，民生地下道東西端全線封閉管制，屆時彰化市金馬路與彰美路口管制車輛進入彰美路，改道由金馬路行駛。

彰化縣警局交通隊長林神改呼籲用路人務必配合，尤其進香遊客於彰化市區路邊停車禁止並排停車，以免影響用路人通行，警察局交通警察隊並已協調警察廣播電臺即時播報最新交通路況，讓民眾隨時可以注意收聽，期讓交通更順暢。

道路封閉管制措施如下：

(一)4月22日上午遶境活動由大度橋進入彰化時，彰化市中山路3段（大度橋南端至金馬路口）將實施南下車道封閉管制，南下車流疏導改道往彰興路至金馬東路，再續接中山路。

(二)4月22日下午遶境活動由彰化市茄苳路穿越金馬路時，彰化市金馬路1段（建國北路至永安街口）將實施封閉管制；金馬路南向改道由建國北路接中山路南下，北向改道由永安街接三民路、中山路北上。

(三)4月22日晚上遶境活動過彰化市民生地下道時，民生地下道東西端全線封閉管制，屆時彰化市金馬路與彰美路口管制車輛進入彰美路，改道由金馬路行駛，另東端三民路與中民街口、三民路與和平路口、中正路與民生路口管制車輛往民生地下道方向，將改道往建國南路、中正路、中山路行駛。

(四)4月22日遶境活動進入彰化市區期間，將視活動進度及現場人潮狀況機動實施道路封閉管制，車輛避免進入市區道路，南下車輛可改道由彰化市台1線北端（中山路、金馬路口）接金馬路往中華西路，至中央路可選擇轉往台1線、國道1號彰化交流道或續行台19線（彰水路）等替代道路。

調撥車道如下(部分視現場交通狀況決定)：

(一)4月22日晚上(由南瑤宮起駕後)彰化市中山路1段(中央路至南興橋，調撥北向車道)。

(二)4月23日上午大村鄉中山路(慶安路口至中山路1段6巷口，調撥北向車道)。

(二)4月23日中午永靖鄉中山路（九分路口至中山路1段34巷口，調撥北向車道）。