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大甲媽21日起駕29日回鑾 交管時間與路線看這邊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
大甲鎮瀾宮香火鼎盛。記者林佩均／攝影
大甲鎮瀾宮香火鼎盛。記者林佩均／攝影

大甲媽遶境進香活動21日起駕、29日回鑾，台中市警局已規畫相關交通管制規畫，也提醒民眾，可多使用大眾運輸工具，盡量搭公車或接駁車前往，若開車民眾，可多查閱「臺中交通網」APP、高公局「高速公路1968」APP，隨時掌握即時路況，避開車多路段。

台中市警局表示，大甲媽祖遶境進香活動在21日深夜11時5分，由鎮瀾宮起駕，循台1線大甲區、清水區、沙鹿區、龍井區、大肚區等轄區，預定22日下午從大肚區大度橋南下離轄，前往嘉義縣新港鄉奉天宮遶境；29日下午4時回鑾，進入台中市大度橋，循台1線大肚區、龍井區、沙鹿區、清水區後，預定晚上10時駐駕清水區朝興宮，至4月30日清晨5時30分起駕，預計下午3時返回大甲區遶境，於10時許進入鎮瀾宮安座，活動為期9天8夜，歷年都吸引大量信眾參與盛會。

2023大甲鎮瀾宮媽祖遶境相關交通疏導措施如下：

一、交通管制

（一）鎮瀾宮周邊

1、起駕(4月21日15時至4月22日2時)三層管制措施：

(1)第一層：行人徒步區：大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，劃設為行人徒步區，禁止汽、機車進入。

(2)第二層：禁止汽車進入區：大甲區經國路以東、中山路一段以西、德興路與文武路以南、經國路與中山路一段南端交叉路口以北，以上區域禁止汽車進入，機車仍可通行。

(3)第三層：道路封閉路段管制：

a.經國路與大安港路口至經國路與中山路一段路口。

b.水源路與中山路一段路口至中山路一段與東安路口。

2、回鑾(4 月 30 日 10 時至 24 時)三層管制措施：

(1)第一層：行人徒步區：大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，畫設為行人徒步區，禁止汽、機車進入。

(2)第二層：禁止汽車進入區：大甲區經國路以東、中山路一段以西、育英路（中山路至雁門路段）、大甲街（雁門路至仁愛街路段）與新政路（仁愛街至經國路段）以南、經國路與中山路一段南端交叉路口以北，以上區域禁止汽車進入，機車仍可通行。

(3)第三層：調撥車道管制路段：清水區中山路與中華北路口（北端），經大甲溪橋至大甲區經國路與經國路 95 巷口（順天加油站）旁南下內側車道，8 時至 20 時調撥為北上方向行駛。

（二）遶境沿線：市警局大甲、清水及烏日分局針對遶境路段，視車流狀況機動彈性實施調撥車道，以紓緩車流。

二、臨時停車場

（一）美人山營區(甲東路)

（二）大甲體育場(大安港路)

三、接駁車

(一)起駕(4月21日)

1、美人山營區(甲東路)至大甲高中(15時至次日1時，每15至20分鐘一班車）。

2、大甲體育場(大安港路)至大甲國小(15時至次日1時，每15至20分鐘一班車）。

3、西屯區朝富停車場(老虎城，市政北六路南側【朝富路至惠民路】) 至大甲體育場，(14時至22時，每20至30分鐘一班車，途中停靠「秋紅谷」【朝陽橋】及「朝馬」站) ；返程大甲體育場至西屯區朝富停車場(老虎城)(17時至次日2時)。

(二)回鑾(4月30日)

1、美人山營區(甲東路)至大甲高中(10時至21時，每15至20分鐘一班車）、

2、大甲體育場(大安港路)至大甲國小(10時至21時，每15至20分鐘一班車）

3、西屯區朝富停車場(老虎城)至大甲體育場，(9時至17時，每20至30分鐘一班車，途中停靠「秋紅谷」【朝陽橋】及「朝馬」站)；返程大甲體育場至西屯區朝富停車場(老虎城)(13時至22時)。

市警局提醒，長途用路人遶境期間盡量避開台1線，可改道台61線快速道路及國道3號高速公路，以避開遶境路線人、車潮。遶境日期前、後，都有信眾提早或延後出發，請沿途駕駛多注意徒步進香信眾安全，尤其在行人穿越道及未劃設行人穿越道的路段，務必停讓行人優先通行，共同維護活動交通秩序及行車安全。

大甲媽將在21日展開為期9天的遶境行程，台中市警局已規畫相關交通管制措施。圖／台中市警局提供
大甲媽將在21日展開為期9天的遶境行程，台中市警局已規畫相關交通管制措施。圖／台中市警局提供
大甲媽將在21日展開為期9天的遶境行程，台中市警局已規畫相關交通管制措施。圖／台中市警局提供
大甲媽將在21日展開為期9天的遶境行程，台中市警局已規畫相關交通管制措施。圖／台中市警局提供

遶境 停車場 大甲媽

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