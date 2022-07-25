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民代爭取 台中大甲文昌國小多功能活動中心下月動工
台中市大甲文昌國小師生1000多人，每年畢業典禮需租車到外面舉辦，中市議員吳敏濟在議會提案興建多功能活動中心，去年向市府爭取5120萬元經費，今天在學校辦開工前說明會，預計8月22日舉行動工典禮，明年10月底完工，可提供師生集會、運動及管樂表演用。
吳敏濟指出，文昌國小師生1127人，沒有活動中心，畢業典禮擠在狹窄悶濕的地下室，或舟車勞頓到中正紀念館或文化大樓舉辦，有時空氣品質不佳，學生無法上體育課，管樂隊也無練習場所，家長們向他陳情，5年前他在議會提案興建多功能活動中心，先向前市長林佳龍爭取200萬元經費做規劃設計，最後歷經兩年積極向市府爭取，市府去年編列4920萬元經費，歷任兩屆市長即將動工。
文昌國小校長洪文鍊表示，感謝吳敏濟議員的努力與爭取，教育局編列規劃設計費200萬元，去年與今年分別編列2000萬元及2920萬元經費，去年歷經校審會議、細部設計，今年4月招標，6月決標，預計8月動工，明年10月底完工。
多功能活動中心規劃2座羽球場，一間會議室，及專為學校管樂隊表演的大舞台，附設幼兒園也能作晨間活動；吳敏濟表示，目前甲安埔大型學校皆已有活動中心，希望文昌國小活動中心儘快完工，可能提升各項優質教學，管樂展演、手球及羽球各種運動練習及比賽，甚至是畢業典禮等大型集會皆可使用。
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