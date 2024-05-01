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桃園棒球場開打 張善政揭「超級壩」成因：非偷工減料

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
樂天桃園棒球場整修多時，上周末終於迎來完工後首戰。市長張善政今天在市政會議透露，施工過程有許多不可抗力因素。記者朱冠諭／攝影
樂天桃園棒球場整修多時，上周末終於迎來完工後首戰。市長張善政今天在市政會議透露，施工過程有許多不可抗力因素。記者朱冠諭／攝影

樂天桃園棒球場整修多時，上周末終於迎來完工後首戰。市長張善政今天在市政會議透露，施工過程有許多不足為外人道之處，除草皮生長受氣候影響，球場採用美國職棒等級紅土，還遠從美國東岸運來台灣，眾多不可抗力因素在市府、球團和中央協助下終於一一克服，未來也會持續改善外野區域供水管線與汙水處理設備，打造更舒適的觀賽空間。

張善政表示，桃園棒球場完工後14年沒好好整修，尤其下大雨淹水就會被戲稱是超級壩，因此去年球季結束後，體育局和樂天球團下定決心改善；工期從去年球季結束到今年球季前，時間非常有限，後續經費由體育局、樂天球團及教育部體育署三方協力，在確認經費後隨即啟動開標作業，避免後續工程延遲。

張善政說，改善工程首要釐清排水不好主因，到底是當年偷工減料還是設計不良，經開挖後確認沒有弊案、也非設計不良，主要是球場舊有的施工方式，經過長時間使用，土越壓越低、越來越硬，導致透水性變差，發現問題後即全面開挖換土，同時更新草皮及外野座位。

張善政說，工程難免受氣候影響，尤其是草皮如果下雨或是日照不夠，成長就不盡理想，到3月底雖然該做的事都處理完，但有些草皮生長不如預期，恐影響球員安全，為避免其他縣市球場的問題，在桃園重演，因此無法如期開賽。

另一個插曲是球場的紅土，為了要符合美國職棒規範，因此要從美國東岸船運而來，但前一陣子戰火，蘇伊士運河很多船都不敢通過，這些紅土只好坐火車從東岸載到西岸，再從西岸上船，度過太平洋運到台灣來，「大家就知道施工過程有這麼多不可抗力因素。」

張善政表示，施工過程遇到的問題都逐一克服，雖然上周因下雨延賽，但對球場來說也是非常好的壓力測試，排水系統順利通過考驗，27日的球賽順利開打，台鋼總教練洪一中也給予正面評價。

張善政說，接下來球場除了維護，許久未整修的外野看台，人多易有供水水壓不足問題，後續都會改善，也恭喜這段期間盡心盡力的體育局長許彥輝成功減重10公斤。

樂天桃園棒球場整修多時，上周末終於迎來完工後首戰。本報資料照片
樂天桃園棒球場整修多時，上周末終於迎來完工後首戰。本報資料照片

張善政

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