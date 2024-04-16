黑冠麻鷺2雛鳥先後墜地…親鳥不捨徘徊 市公所員工助歸位
苗栗市公所前天修剪大榕樹赫然發現黑冠麻鷺鳥巢，巢內3隻雛鳥，其中2隻今天先後掉落地面，親鳥也無能為力，市公所員工暫時先把雛鳥歸位，但擔心太陽大及下雨，對外求助救救小鳥。
苗栗市公所後廣場2棵大榕樹枝葉茂密，14日修剪時，發現其中1棵有黑冠麻鷺鳥巢，公所人員移置到地面，向縣政府農業處自然保育科求助，自然保育科評估黑冠麻鷺雜食，救雛存活率低，請他們把鳥巢先放回榕樹上。
未料，今天上午8點多及下午1點餘，各有1隻雛鳥落下地面，親鳥不捨徘徊，但無能為力，員工暫時再把雛鳥歸位，但榕樹剪修後沒有枝葉遮蔭或擋雨，一些員工憂心忡忡，擔心雛鳥安危。
自然保育科指出，每年4到8月是鳥類繁殖季的高峰期，當民眾遇到鳥寶寶掉落路邊，要先辨別學飛的幼鳥，還是不會飛行，但是健康的雛鳥，或是受傷的小鳥，幼鳥指是說羽毛已經長出來，活動自如，健康的幼鳥；雛鳥羽毛還很稀少，不太會動的雛鳥；受傷的小鳥外觀虛弱或有血漬，不太會飛。
當正在學飛階段的幼鳥，跑出巢外一般是正常的，可能是親鳥還在附近，可以將牠放到樹枝等安全高處；還不會飛需要照顧的雛鳥，可能是從巢中掉落，可以把雛鳥抱起放回巢內，不用擔心沾到人的氣味；如果發現幼鳥有明顯受傷，才需協助救傷，終極目標是讓鳥兒重回大自然。
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