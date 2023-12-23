南亞青年團訪清大 冬至大啖湯圓象徵「黏密夥伴關係」

國立清華大學印度中心昨天接待來訪的南亞青年智庫暨意見領袖團8人，雙方針對如何促進台印關係發展以及中印關係的影響等問題交流討論。恰逢冬至，清大印度中心也招待訪團享用湯圓及解釋蘊含「團圓」的意涵，期許台灣與南亞友邦的關係就跟湯圓一樣，在這冷冽的國際環境，要更「緊密黏在一起」。

南亞青年智庫暨意見領袖團是由外交部邀請於12月18日至12月24日訪台，成員來自印度、斯里蘭卡、孟加拉等南亞國家的青年研究學者，包含政治、經濟、國防安全等領域，主要在推動及強化台灣與南亞地區的交流。

南亞青年團訪問期間，訪團也就全球及區域安全情勢及國防戰略等議題參訪相關單位，期待深化彼此的夥伴關係。一行人昨天來到國立清華大學印度中心參訪，交流，印度中心目前正規畫於明年7月與中華民國對外貿易發展協會在印度重新舉辦台灣教育展，目標打造台灣高教品牌。

曾任駐印度外交官的清大印度中心副主任方天賜代表清大接待訪團。他表示，清大擁有全台灣最多的南亞國際生，也在印度設立11個台灣教育中心，並扮演領頭羊協助台灣的大學深耕與印度及南亞國家的關係。

方天賜舉例說明，清大校長高為元便在今年11到12月率團訪問印度，成立全台灣大學第一個在印度的校友會。副校長簡禎富近日應邀前往全印度技職教育協會（All India Council for Technical Education, AICTE）演講及參訪印度產學單位，介紹台灣半導體研究、教育和人才培訓。