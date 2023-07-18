獨／桃園「獨臂台灣獮猴」闖驗車廠被捕 疑注射鎮定劑後死亡

桃園市龍潭區聖亭路1家汽車檢驗廠今天早上突然跑進1隻獨臂台灣獮猴，市府農業局、動保處人員趕抵立刻抓捕帶回，稍早卻傳出猴子遭注射鎮定劑後，昏迷不醒身亡。對此，市府農業局證實消息，但強調處理過程都符合SOP，獼猴死亡原因仍有待釐清。

龍潭區聖亭路1家汽車檢驗廠今早7時30分開門時，突然竄進1隻獨臂台灣獮猴，隨即站在該廠引擎吊架上張望，並跑到廠外及附近住家走動。特別的是，這隻猴子少了右手臂，汽車檢驗廠員工見狀不知所措，又擔心牠在車廠內四處亂竄，於是在地方社群PO網求助。

桃園市野鳥學會1名專員獲報後最先趕到，並聯絡動保處人員趕來處理。據悉，動保處派出1名有30年經驗的獸醫，及1名農業局林務科人員到場，由於當時台灣獮猴已無處可逃，動保處和農業局人員成功以網子抓捕後帶回，但獵捕過程中，獮猴不斷想要掙脫，因此獸醫先在獮猴身上打了1cc的鎮定劑，獸醫也在現場觀察猴子生命跡象穩定，接著送往安置場域。

不過過了好幾個小時，這隻台灣獮猴並沒有在預定時間甦醒，現場人員發現不對勁，檢查獼猴身體狀況，結果驚覺獼猴口鼻有不明液體，立刻急救，但獼猴還是在下午3點半回天乏術。