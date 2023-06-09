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苗縣國中會考成績刷新紀錄 3位榜首2人出自偏鄉國中

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣照南國中5A10+有7人，全校5A以上88人。圖／照南國中提供
苗栗縣照南國中5A10+有7人，全校5A以上88人。圖／照南國中提供

國中會考成績今天公布，苗栗縣不僅5A10+人數較去年增加，5A總人數比去年更大幅提高逾20％，刷新縣內近年教育會考成績紀錄。 今年並有3名學生取得5A10+、寫作6級分的滿級分榜首佳績，分別是大湖國中牛淳賦、張芷瑄及建國國中邱品雯。

苗栗縣教育處指出，國中教育會考今天寄發成績單，竹苗考區會考報名人數有1萬5734人，苗栗縣應屆考生有4576人。

教育處指出，今年苗栗縣國中會考成績亮眼，5A總人數比年提高超過20％，各科待加強比率大幅降低，可見在縣府各項計畫協助及各校努力下，已逐步展現卓越成效。

縣內今年獲5A10+寫作6級分的榜首分別是大湖國中牛淳賦、張芷瑄及建國國中邱品雯3人；另外，君毅高中、興華高中、頭份國中、竹南國中及照南國中多名學生也在會考中衝出5A10+寫作5級分的優異表現。

偏鄉學校大湖國中這次會考有2人拚出5A10+寫作6級分的佳績。校方表示，牛淳賦、張芷瑄從小都熱愛學習及邏輯思考討論，兩人在國中學習階段都沒補習，僅依靠學校專心聽講，回家積極複習。

縣立興華高中邱湧錡獲得5A10+寫作5級分、呂翎瑀獲5A9+。校方表示，兩人都希望以直升方式進入興華高中部就讀。此外，致民國中學校成績進步率達200%；偏鄉學校西湖國中今年會考全校沒有5C學生，待加強比率僅5.88 %，遠低於全國待加強的比率。

苗栗縣長鍾東錦表示，縣府近年積極推動各項學力提升計畫，除了「拔尖」，對「扶弱」更不遺餘力，從各科待加強比率持續下降的現況，可看出已有顯著成效。期許學子邁入下一個學習階段，能繼續保持學習熱情，展現更多元、適性、亮眼的學習表現。

苗栗縣政府教育處彙整縣內各校國中會考成績，今年全縣5A總數比去年大幅提高逾20％，刷新縣內會考成績紀錄。聯合報資料照片
苗栗縣政府教育處彙整縣內各校國中會考成績，今年全縣5A總數比去年大幅提高逾20％，刷新縣內會考成績紀錄。聯合報資料照片

國中教育會考 偏鄉學校

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