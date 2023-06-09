國中會考5科精熟人數創新高 竹縣5A人數比去年多53人

112年國中教育會考成績今天公布公布，新竹縣5775名考生當中，成績達5A精熟以上程度有813人，較去年增加53人。考取5A10+且寫作滿級分有4人、5A10+且寫作五級分有48人、5A10+有97人，展現新竹縣公私立國中整體學力提升。

新竹縣教育局指出，今年報名人數為1萬5734人，今日開放網路成績查詢及寄發成績通知單。經統計竹縣寫作達四級分以上人數有 4161人，佔新竹縣考生72%，為長年深耕閱讀教育，閱讀磐石年年獲獎的成果體現。另統計5科達基礎以上比例為65.8%，相較去年63.4%大幅精進。

六家高中校長江月媚表示，今年國中應屆畢業七個班，應考人數183人。會考成績 5科A++滿級分，共2人，包括907陳奐語及陳芳宥，陳奐語預計留在六家高中，陳芳宥預計就讀新竹女中。各科等級達精熟5A以上者達13人，占全校考生7%；4A1B有11人，占全校考生7%，這次會考成績5A10+成長100%；5A人數成長近五成；4A1B成長近四成；學生表現卓越，會考成績年年進步，今年更創下歷年新高。

鳳岡國中在校長徐永明與教師陳詠幸、蔡玉霞等全校教師共同努力下，此次會考成績優異，共有3人達到5A佳績，多人達4A、3A等成績。其中學生林奕鋐考取5A10+為學校歷年最佳，充分展現偏鄉學校教育的無限可能性。

橫山鄉華山國中繼去年首度突破10年未有學生考取5A的情況，今年再由學生葉家宇延續去年哥哥考取5A6+的氣勢，也考取5A6+的好成績。葉家宇沒有補習，為拿到更好的分數，靠著自律的態度，尋求各種學習方法，做好課前預習與課後複習，從國中一年級起每天參加學校的複習課輔及陪讀自習，他說，「學習是為了成為自己心中想成為的樣子」。他也同時修習技藝教育電機電子職群，在全縣技藝競賽工業電子獲佳作第一。