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嶺東中學接軌國際交流 與澳洲摩頓灣學院締結姊妹校

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市嶺東中學今日以視訊方式，與澳大利亞摩頓灣學院簽署兩校合作備忘錄，締結國際姊妹校。圖／嶺東中學提供
台中市嶺東中學今日以視訊方式，與澳大利亞摩頓灣學院簽署兩校合作備忘錄，締結國際姊妹校。圖／嶺東中學提供

台中市嶺東中學繼上月與ICHM澳洲國際飯店管理學院締結國際夥伴學校後，今日再以視訊方式，由嶺東中學校長周錦貞代表與澳大利亞The Moreton Bay Colleges摩頓灣學院總校長Richard Henry簽署兩校合作備忘錄，締結國際姊妹校。

周錦貞表示，多元的學習環境一直是摩頓灣學院的特色，高學術水平的教學，也連續多年被評為澳洲布里斯本班表現最出色學校之一，此份備忘錄內容主軸為姊妹校交流以及跨文化專題課程，除雙方學生透過跨國視訊互動外，未來將發展教師共備及專題交流課程，希望透過兩校教育資源共享，能拓展學生多面向的國際觀點，並為教師教學提供多元的課程設計。

摩頓灣學院總校長Richard Henry對於台澳姐妹學校共同發展的跨國視訊課程及交流，也表達將全力協助與支持。

因應2030台灣雙語國家政策，嶺東中學高中部成立雙語菁英班，透過引進外師線上線下教學、打造國際教育沉浸式環境實施雙語課程，也積極簽訂姐妹校，並推動高中雙聯學制，辦理暑期澳洲等國際遊學團，盼藉由國際交流提升學生英語能力，並拓展國際視野。

台中市嶺東中學今日以視訊方式，與澳大利亞摩頓灣學院簽署兩校合作備忘錄，締結國際姊妹校。圖／嶺東中學提供
台中市嶺東中學今日以視訊方式，與澳大利亞摩頓灣學院簽署兩校合作備忘錄，締結國際姊妹校。圖／嶺東中學提供

澳洲 菁英 遊學

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