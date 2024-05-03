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北市某國小爆體罰 蔣萬安：當事人停止到校

中央社／ 台北3日電
台北市長蔣萬安。聯合報系記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安。聯合報系記者楊正海／攝影

北市某國小爆出體罰，市長蔣萬安表示，事情是在羽球隊晨訓時發生，當事人停止到校、接受調查，校方也將召開緊急校務會議討論後續處理。

有家長在臉書上發文表示孩子被教練用掃把木柄體罰，打到臀部瘀血，並說不是不能接受孩子被打，但教練看來是無法控制情緒、打過頭，已驗傷並報警。

蔣萬安今出席中正區113年度市長與里長有約座談時被問及此事，表示第一時間就接到教育局回報，此事是在該校羽球隊晨間訓練時發生，學校已讓當事人停止到校、接受調查。

蔣萬安說，教育局請學校依照教育部新修訂的「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，召開緊急校務會議進行調查。

媒體追問另間學校也傳出教練霸凌和性騷擾，但校方仍讓當事人繼續到校。

蔣萬安強調教育局即刻都會要求學校進行相關調查，對於任何霸凌事件，不管是同儕還是老師，北市都絕不容許，依規定該怎麼處理就怎麼處理。

教練 教育局 蔣萬安

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