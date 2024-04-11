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影／開箱！嘉義福容voco酒店全台最高粵式餐廳 漫步雲端嘗美食

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
開箱嘉義福容voco酒店全台最高粵式餐廳及空中步道，漫步雲端賞高空美景嘗美食。圖／嘉義福容voco酒店提供
開箱嘉義福容voco酒店全台最高粵式餐廳及空中步道，漫步雲端賞高空美景嘗美食。圖／嘉義福容voco酒店提供

嘉義「101」大樓、嘉義福容voco酒店1日試營運，遇到花蓮大地震，清明連假住房率仍逼近滿房，總經理錢嬿文說，大樓安裝72座油壓阻尼器，減少50%至70%晃震感，耐受震度達6弱，安然度過大地震考驗，意外受花蓮地震轉單效益，接到很多取消花蓮行程轉來的訂房。

福容voco酒店地上34層高逾百公尺、地下5層，房間370間，16樓至29樓標準客房，30樓商務樓層，酒店開放32樓福粵樓中式餐廳，旁邊Join's Bistro空中酒吧，可到外面空中步道眺望嘉義景觀，挑戰客人高空膽量，雙腳踩在承重500公斤透明強化玻璃，有如漫步雲端，開放非住房客人消費賞景。

「第一高樓白天黑夜景觀都迷人！」試營運後，吸引許多民眾嘗鮮觀賞高空美景，「福粵樓」目前一位難求，是福容大飯店體系下最經典中式餐飲品牌，傳統粵式料理受廣大饕客和福容會員喜愛，福容voco酒店特別將其設在32樓。

雲嘉地區最高樓優勢，擁有7個包廂，加上小吃區，最多可容納122人，窗戶形成一幅幅天然風景畫，廣闊嘉南平原印入眼簾，美景還能隨著天氣感受四季不同風情，入夜之後，萬家燈火點綴黑幕十分美麗。

「福粵樓」行政主廚李宗達從事餐飲近20年，拿手粵菜和台式酒家菜，將中、西料理特色融合，創造匠心獨具佳餚，推薦自創料理「龍蒿潔汁羊 (附烤餅)」，選用國產羊里肌，用洋蔥、蘿蔔、芹菜打成的蔬菜汁，醃製超過8小時，去腥保有羊肉風味；「蟹粉西施泡飯」用嘉義出產台農82號米、黑米取自嘉義江山黑米；另有「吊燒脆皮雞」、「黃燜湯花膠砂鍋雞」、「黑蒜原焗龍膽斑球」、「吊燒脆皮雞」等。

為服務住客需求，福粵樓試營運推出個人套餐，將主廚經典菜色，融入其中。母親節推出經典4人合菜及包廂桌菜，「福粵樓」營業時間：午餐上午11點30分到下午2點，晚餐下午5點半到夜間9點，訂位專線（05）2312323。

開箱嘉義福容voco酒店全台最高粵式餐廳及空中步道，漫步雲端賞高空美景嘗美食。記者魯永明／攝影
開箱嘉義福容voco酒店全台最高粵式餐廳及空中步道，漫步雲端賞高空美景嘗美食。記者魯永明／攝影
開箱嘉義福容voco酒店全台最高粵式餐廳及空中步道，漫步雲端賞高空美景嘗美食。記者魯永明／攝影
開箱嘉義福容voco酒店全台最高粵式餐廳及空中步道，漫步雲端賞高空美景嘗美食。記者魯永明／攝影
開箱嘉義福容voco酒店全台最高粵式餐廳及空中步道，漫步雲端賞高空美景嘗美食。圖／嘉義福容voco酒店提供
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開箱嘉義福容voco酒店全台最高粵式餐廳及空中步道，漫步雲端賞高空美景嘗美食。記者魯永明／攝影
開箱嘉義福容voco酒店全台最高粵式餐廳及空中步道，漫步雲端賞高空美景嘗美食。記者魯永明／攝影
開箱嘉義福容voco酒店全台最高粵式餐廳及空中步道，漫步雲端賞高空美景嘗美食。圖／嘉義福容voco酒店提供
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開箱嘉義福容voco酒店全台最高粵式餐廳及空中步道，漫步雲端賞高空美景嘗美食。圖／嘉義福容voco酒店提供
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