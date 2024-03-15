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樹林591戶社宅都審通過 捷運同動工 新北議員要求做好交維

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
空中花園景觀模擬圖。圖／國家住都中心提供
空中花園景觀模擬圖。圖／國家住都中心提供

新北市府日前通過由國家住都中心提案的樹林「樹德安居」社宅案都審大會，將打造總面積0.85公頃社會住宅，工程預計於2027年完工、提供591戶的社會住宅，不過該址與捷運萬大線工區鄰近，議員廖宜琨擔憂進入交通黑暗期，要求市府務必做好交通維持。

國家住都中心預計興建的「樹德安居」社宅，位於樹林區大安路與文化街交岔路口，鄰近未來捷運萬大線LG16站，周邊交通及生活機能便利，基地總面積約0.85公頃分A、B兩基地，建築量體以地下3層、地上14層規劃。

新北市城鄉局長黃國峰表示，樹德安居社區建物棟距達4公尺，停車及集會空間亦開放周邊里民租用，建築物呼應樹林大同山系美景，設有17處的空中露台花園，期帶給市民永續安居及共享社宅。

不過此社宅基地鄰近捷運萬大線，兩工程同時施工恐造成交通堵塞，新北市議員廖宜琨表示社宅興建樂觀其成，但後續該地區將面臨社宅興建及捷運工程同時施工，且施工期較長，必定會影響民眾生活品質。

廖宜琨說，第一個需要面對的就是交通黑暗期，應審慎進行交通衝擊影響評估，確實規劃因應作為，以降低各種民生影響及維護用路安全。另有鑑於近期工安事件頻傳，相關單位要特別注意鄰損及工地安全性監督，前車之鑑，事先防範絕對重於事後檢討。

廖宜琨表示，未來該區段捷運規劃以高架型式，後續通車後，勢必會有噪音的問題，僅依賴捷運隔音設施，不見得能夠完全隔絕噪音，社會住宅興建時，一定要納入考量，慎選建材。

議員洪佳君表示，看到樹德安居社宅通過都審絕對支持，但社宅興建速度及數量總是供不應求，民眾滿懷希望參與抽籤，但僧多粥少，大多數民眾以失望收場。她認為年輕人買不起房子的問題，政府應以更多元更全面方式做出回應，例如在新加坡有組屋政策，難道台灣不行？幫助年輕人安心成家，也是解決少子化問題的重要關鍵。

「樹德安居」社會住宅大安路側建築透視圖。圖／國家住都中心提供
「樹德安居」社會住宅大安路側建築透視圖。圖／國家住都中心提供

捷運 社宅

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