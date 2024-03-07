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新北建大巨蛋效益低？侯：新北有條件、能力 會做好萬全評估

聯合報／ 記者劉懿萱江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席林口鑫淼天使居啟用典禮。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今出席林口鑫淼天使居啟用典禮。記者劉懿萱／攝影

台北大巨蛋近期開幕，吸引數萬人湧入，新北市長侯友宜昨鬆口，考慮在新北軌道建設付近蓋巨蛋，議員質疑新北再建巨蛋，恐與台北大巨蛋造成排擠效應。侯今受訪說，新北規畫運動場館是朝多元性、功能性來做，目前朝綜合規畫做，會做好萬全的評估。

侯友宜昨鬆口，台北大巨蛋吸引人潮，考慮在新北軌道建設付近蓋巨蛋。議員李宇翔今質疑，是缺乏長期城市治理視野、不負責任的想法，法國巴黎艾菲爾鐵塔每年吸引近700萬觀光客，難道新北也要蓋一座嗎？任何大型場館興建都需有完整評估，如選址、財務評估等，且台北大巨蛋距離新北僅10多公里，新北再建巨蛋恐造成排擠效應。

侯今出席林口鑫淼天使居啟用典禮，會後受訪時指出，新北規畫運動場館是朝多元性、功能性方向來做，可以運動、辦演唱會，蓋在交通便捷地方，到新北市欣賞運動或其他相關活動更方便，新北是大台北中心點，目前會朝綜合規畫，做好萬全評估再跟市民做報告。

至於相鄰縣市都有大巨蛋效益恐被稀釋，侯說，市府做的是一個多功能運動場館兼表演活動的地方，尤其千萬人口中心在新北，新北有這個條件、能力，讓更多人在多元場館運動，成為愛好運動的城市。

大巨蛋 運動

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