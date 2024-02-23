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石門關懷據點五感體驗課程 長輩搖滾三色元宵

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
馨窩關懷據點尖鹿據點邀請老師來教長輩DIY元宵湯圓，讓長輩們趣味動手搖動，感受大家一起慶元宵的歡樂氣氛。 圖／紅樹林有線電視提供
馨窩關懷據點尖鹿據點邀請老師來教長輩DIY元宵湯圓，讓長輩們趣味動手搖動，感受大家一起慶元宵的歡樂氣氛。 圖／紅樹林有線電視提供

馨窩關懷據點尖鹿據點為長輩帶來五感體驗課程，接近元宵節，據點邀請老師來教長輩DIY元宵湯圓，製作三種餡料芝麻、花生與紅豆的元宵，還有三種不同顏色的元宵粉糰，讓長輩們趣味動手搖動，感受大家一起慶元宵的歡樂氣氛。

馨窩關懷據點尖鹿據點主任林淑芬表示，取名叫做搖滾元宵，就是要讓長輩製作元宵時全身動起來又搖又滾，一次一次搖滾沾取元宵粉糰，讓手工製作的元宵越搖越大顆。也有許多的長輩分享，吃過元宵，但還真的不知道元宵要怎麼製作，透過五感體驗課程搖滾元宵，自己動手做除了美味更多了趣味。

馨窩關懷據點規劃五感體驗課程，透過製作美食的過程，觸摸食材並與同學們一起合作，享受料理的趣味過程，品嚐自己動手料理的美味，回憶起對不同食物的印象，也創造不一樣的美食記憶。

元宵節 美食 長輩

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