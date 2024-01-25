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大巨蛋中職例行賽每場租300萬？ 蔣萬安澄清：網路的傳聞

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北大巨蛋先前順利舉辦亞錦賽。(本報資料照片)
台北大巨蛋先前順利舉辦亞錦賽。(本報資料照片)

中職新球季3月30日開打，傳出剛啟用的台北大巨蛋，一場中職例行賽場租就要300萬元，進退場還要各付150萬元，有球評在社群平台質疑，三連戰價格成本就是1200萬元，讓球迷直呼貴得誇張。台北市長蔣萬安今天則澄清，這些都只是網路上的傳聞，體育局回報，目前都還沒有這樣的數字。

對於有球評在推特貼文說，今年中華職棒例行賽，台北大巨蛋的使用場租，有媒體報導一場300萬，據了解除此之外，進場、退場，還需要再各付150萬。舉例來說，一個三連戰的價格就是1200萬的成本。

蔣萬安今天上午出席北市議會第14屆議員就職周年二手衣義賣所得捐贈儀式受訪，蔣說，這些都只是網路上的傳聞，體育局回報，目前都還沒有這樣的數字。

台北市長蔣萬安今天上午出席北市議會第14屆議員就職周年二手衣義賣所得捐贈儀式受訪。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席北市議會第14屆議員就職周年二手衣義賣所得捐贈儀式受訪。記者林麗玉／攝影

【中央社／台北25日電】

中職新球季有望在台北大巨蛋開打，尚未公布的場租引發網友熱議，傳出不僅單場要價新台幣300萬元，進、退場還要額外付費。台北市長蔣萬安今天否認此數字，指這僅是網路傳聞。

媒體人王翊亘昨天在社群平台X發文表示，據他了解，今年中華職棒例行賽在台北大巨蛋的使用場租，不僅單場要價300萬，進場、退場還需要再各付150萬；舉例來說，一次3連戰就是1200萬的成本。

蔣萬安今天上午出席台北市議會第14屆議員就職週年二手衣義賣所得捐贈儀式前接受媒體聯訪，他說，這只是網路上的傳聞，並沒有這樣的數字。

市府官員告訴中央社記者，大巨蛋場租由遠雄擬定，僅須送市府備查，但市府持續敦促遠雄，除了服膺於市場機制，更應給予棒球賽事更優惠收費標準，場租應會低於100萬元。

網路 大巨蛋 蔣萬安

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