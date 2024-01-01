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今起基本工資調高..北市首場徵才添好運1職缺薪水6萬

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
從今天1月1日起，基本工資月薪調高為2萬7470元，時薪調高為183元，台北市勞動局今年首場徵才活動明天開跑。圖/北市勞動局提供
從今天1月1日起，基本工資月薪調高為2萬7470元，時薪調高為183元，台北市勞動局今年首場徵才活動明天開跑。圖/北市勞動局提供

從今天1月1日起，基本工資月薪調高為2萬7470元，時薪調高為183元，台北市勞動局今年首場徵才活動開跑，北市就業服務處1月2日至5日邀集15家國內知名廠商，共釋出720個工作機會。其中港式點心餐廳「添好運」1月2日北投站大徵才店經理月薪上看61K。這次徵才包括門市零售、餐飲旅宿、休閒娛樂業等，職缺相當多元。

北市勞動局長高寶華表示，本周徵才廠商有忕吉小吃（添好運）、統一多拿滋（Mister Donut）、馥餘實業（西雅圖極品咖啡）、荷蘭商愛特思（ZARA）、剛剛、樂崎餐飲、三商餐飲、稻荷餐飲、國泰商旅（慕軒飯店）、悠旅生活（星巴克）、三商家購（美廉社）、柯旅天閣、星聚點、和德昌（麥當勞）及晶華酒店（礁溪晶泉丰旅、捷絲旅），共計15家企業。 

為迎接新年假期旺季，高寶華說，餐飲旅宿業仍擴大徵才。為鼓勵勞工積極就業，中央與地方共同推動「疫後改善缺工擴大就業方案」。民眾經就服站專案推介錄用後，除了原有薪資外，最長可領12個月之「專案缺工就業獎勵」（一般身分失業勞工全職每月6,000元；中高齡等特定對象失業勞工全職每月1萬元、部分工時每月5,000元），歡迎有意從事餐飲旅宿業的民眾，把握此加薪的大好機會。 

就服處表示，本周「疫後改善缺工擴大就業方案」現場徵才職缺有「添好運」外場服務員、洗碗員、學徒32K起；「剛剛」內、外場正職33K起；「星巴克」儲備幹部32K起；「星聚點」內外場／吧廚日班36K起、夜班42K起；「晶華酒店」餐廳服務員32K起。至於港式餐廳「添好運」，1月2日將在北投站大舉徵才。現場共釋出155個工作機會，店經理月薪上看61K、店副理52K、二級廚師53K、襄理44K，還招募兼職外場服務員及洗碗員，時薪可達200元。

另外，本周外商公司有服飾零售業「ZARA」徵正職銷售及倉庫理貨人員開出37K，及速食業「麥當勞」廣招正職服務員30K起，並為營造友善的工作環境，有放大收銀機與廚房系統螢幕、減輕手持器具重量及調整訓練進度等措施，歡迎中高齡、退休及二度就業的求職者踴躍應徵。 

本周現場徵才活動地點，1月2日在北投站舉辦，1月3日在內湖站舉辦，1月4日在信義站、艋舺站及南港東明站舉辦，1月5日在西門站及景美站舉辦，活動時間皆為下午2至4時。

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