聽新聞
test
0:00 / 0:00

三鶯線首座捷開案 29億蓋住商大樓

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
該捷運宅也規畫4樓與捷運連通，1樓規畫沿街式店鋪，提供商業發展動能及就業機會。模擬圖／捷運局提供
該捷運宅也規畫4樓與捷運連通，1樓規畫沿街式店鋪，提供商業發展動能及就業機會。模擬圖／捷運局提供

捷運三鶯線第一個捷開案招商成功，昨辦簽約儀式，三峽站出入口2將共構2棟地下2層、地上15層，總樓地板面積約1萬坪住商大樓，1樓還有沿街式店鋪，供三峽老街區及北大特區等地的商業發展及就業機會，預估投資金額約29億元，預計2029年完工。

新北副市長陳純敬昨見證簽約儀式，新北捷運局長李政安與昇陽建設總經理魏岱霖簽署投資契約。陳純敬表示，三峽站作為三鶯線第1個招商成功的捷開案，是新北捷運開發推動的重要里程碑。

三峽站出入口2預計興建地上15層、地下2層的捷運住商大樓，並規畫4樓與捷運連通，打造到站即到家的高品質捷運共構宅。

陳純敬說，1樓規畫沿街式店鋪，將提供商業發展動能及就業機會，更設置社區心理衛生中心、長照中心辦公室及日照中心等公益設施空間約266坪，可擴充三峽老街區及北大特區機能。

陳純敬說明，三鶯線為北桃都會生活圈的重要捷運路線，正朝2025年完工目標興建中，未來三鶯地區至雙北市中心通勤時間將減少20分鐘，有效提升地區可及性。

目前三鶯捷運全線共有7處開發基地，新北捷運局後續將推動媽祖田站、龍埔站暨機廠、台北大學站、永吉公園站及鶯桃福德站等5處捷運開發案招商作業，預期可吸引340億投資金額，並引入1.3萬個居住人口，加速帶動三鶯地區發展。

捷運 新北 三鶯線

延伸閱讀

軍公教明年調薪 盧秀燕承諾：中捷員工將加薪、但不調漲票價

中彰投捷運話題 王惠美酸彰化立委睡著了？綠營批她忙輔選

捷運工人患潛水夫病骨頭壞死 最高法院派他調解...廠商願賠400萬元

一堆人在背！女抱怨搭捷運「1款包包」超惹人厭 全場反擊：很方便啊

相關新聞

北市海砂屋鑑定補助 上路2個月0申請

台北市長蔣萬安上任後推出「都更5+2箭」政策，加速改建海砂屋，建管處動支二備金600萬試辦海砂屋鑑定補助，但今年申請期限...

免費車格長期遭占 新北擬改收費

新北公有路邊停車共3萬5245格，其中免費格共3300格，卻民眾長期占據，周轉率低落。交通局雖今年已將59條路段，計11...

新2代拍母故事 獲圓夢基金

新北教育局首推「圓夢D-Maker」夢想資助計畫，其中雙溪高中團隊推出「裴玉美的女兒」紀錄片，以母女故事呈現新住民議題，...

三鶯線首座捷開案 29億蓋住商大樓

捷運三鶯線第一個捷開案招商成功，昨辦簽約儀式，三峽站出入口2將共構2棟地下2層、地上15層，總樓地板面積約1萬坪住商大樓...

汐止江北里聖誕紅加掛燈 夜晚燈亮濃濃過節氣氛

聖誕節就快到了，走進汐止區江北里就能感受到濃濃的過節氣氛，今年里辦公處將一盆盆的聖誕紅布置街頭，從汐萬路的江北橋頭一直沿伸，並且還掛了一長串的燈飾，晚上亮燈當漂亮。

汐止新住民媽媽獨養3姐弟陷困境 市議員助度難關

汐止區金龍國小一位就讀一年級的陳小妹妹，最近家裡遭逢變故，爸爸失蹤好幾天，結果找到時已經死亡，留下新住民媽媽一人要養三個孩子，最大才一年級，最小才一歲多，讓媽媽相當徬徨無助，急需要幫助，得知後今(15)日新北市議員張錦豪也找社福團體一起捐款，希望幫助他們度過難關。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。