三鶯線首座捷開案 29億蓋住商大樓

捷運三鶯線第一個捷開案招商成功，昨辦簽約儀式，三峽站出入口2將共構2棟地下2層、地上15層，總樓地板面積約1萬坪住商大樓，1樓還有沿街式店鋪，供三峽老街區及北大特區等地的商業發展及就業機會，預估投資金額約29億元，預計2029年完工。

新北副市長陳純敬昨見證簽約儀式，新北捷運局長李政安與昇陽建設總經理魏岱霖簽署投資契約。陳純敬表示，三峽站作為三鶯線第1個招商成功的捷開案，是新北捷運開發推動的重要里程碑。

三峽站出入口2預計興建地上15層、地下2層的捷運住商大樓，並規畫4樓與捷運連通，打造到站即到家的高品質捷運共構宅。

陳純敬說，1樓規畫沿街式店鋪，將提供商業發展動能及就業機會，更設置社區心理衛生中心、長照中心辦公室及日照中心等公益設施空間約266坪，可擴充三峽老街區及北大特區機能。

陳純敬說明，三鶯線為北桃都會生活圈的重要捷運路線，正朝2025年完工目標興建中，未來三鶯地區至雙北市中心通勤時間將減少20分鐘，有效提升地區可及性。

目前三鶯捷運全線共有7處開發基地，新北捷運局後續將推動媽祖田站、龍埔站暨機廠、台北大學站、永吉公園站及鶯桃福德站等5處捷運開發案招商作業，預期可吸引340億投資金額，並引入1.3萬個居住人口，加速帶動三鶯地區發展。