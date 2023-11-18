北捷待命迎大巨蛋1.3萬人潮 估30分鐘疏導散場人流

大巨蛋今天舉辦1.3萬人進場的測試賽，台北捷運嚴陣以待，加強國父紀念館站人潮的輸運，北捷站務處處長胡正倫表示，賽事下午1點開打，時間約3小時結束，若民眾沒有在場內逗留，30分鐘內能做有效疏導，並以這次測試賽為經驗，與遠雄研議相關設備、檢討，替往後舉辦比賽、演唱會準備。

測試賽於上午11點開放入場，最靠近大巨蛋的國父紀念館五號出口在10點45分左右出現人潮，民眾魚貫出站，北捷黃背心工作人員上緊發條，避免人流阻塞。

胡正倫說，國父紀念館站平常運量約2萬人次，這次1.3萬人湧入，北捷比照跨年及燈會疏運規格，於鄰近的國父紀念館站開設指揮中心，採取「人潮疏導管制」、「加密列車班距」、「視人潮狀況啟動過站不停」3大措施。

同時，列車配合進場時間，往南港展覽館方向的列車，最密班距約3至3.5分鐘，散場後，往頂埔或台北車站方向的列車，最密班距約2.5至3分鐘，至人潮紓解為止。