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北市試辦補助海砂屋鑑定費

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市府推動都市更新多年，列管海砂屋共105件，此為2020年全家福社區海砂屋拆除。本報系資料照
北市府推動都市更新多年，列管海砂屋共105件，此為2020年全家福社區海砂屋拆除。本報系資料照

北市府列管105件海砂屋，潛在海砂屋更超出實際列管數，但辦理鑑定費用高，恐使都更牛步，北市議會先前通過同意補助海砂屋鑑定費，北市建管處昨天宣布動支第二預備金600萬元，試辦計畫追溯自今年1月1日至12月31日，符資格者即可申請，依面積大小每案補助鑑定費30萬元至145萬元。

建管處現列管並公告海砂屋案共105件、283棟、5549戶，包含須拆除重建97件、259棟、5214戶及可補強8件、24棟、335戶。

北市府為加速推動海砂屋更新重建，核定「台北市補助高氯離子混凝土建築物（海砂屋）鑑定試辦計畫」，盼提早發現潛在海砂屋。申請資格須符合申請建物區分所有權人比率達75％以上，由管理委員會或管理負責人填具相關申請文件向都發局提出申請。

建管處指出，考量疑似海砂屋的建築物恐影響結構安全，針對申請符合適用資格的社區，市府將會同土木技師公會、結構技師公會及建築師公會到場勘查，再提送海砂屋審查委員會確認是否需辦鑑定。

申請人得自行委託都發局公告的20家鑑定機構辦理，再由都發局撥付費用給鑑定機構或申請人；如鑑定結果屬「台北市高氯離子建築物善後處理自治條例」規定的海砂屋，將公告列管並限期停止使用，同時享有放寬容積獎勵30％、減免房屋稅捐及拆除補助費每戶20萬元，詳情可至建管處官網查詢。

海砂屋 北市 建築師

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