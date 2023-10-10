另類慶祝國慶 北市雙溪消防分隊負重高樓布線「登高慶雙十」

雙十國慶消防訓練不停歇，台北市消防局雙溪分隊以不同方式慶祝國家生日，每人穿著數十公斤裝備於5分鐘內衝上駐地14樓頂「登高慶雙十」，也自我提醒每趟勤務都有危險，唯有不斷訓練強化專業，才能降低救災風險。

台北市消防局表示，消防員平時除了待命執行頻繁的救災救護案件，反覆訓練更是日常，消防訓練內容繁多，包含各式車輛、救災器材操作、繩索架設、室內搜索、高樓梯間布線、急救技術、體能訓練等。

適逢雙十國慶，台北市雙溪分隊如往常堅守崗位，但今天特訓3人1組，全身穿著20餘公斤裝備，扛著厚重的水袋、瞄子、電動破壞器材，5分鐘內直衝駐地14樓頂，完成高樓布線救災訓練，用不一樣的方式「登高慶雙十」。

其中，小隊長黃盛宇是消防局訓練中心教官，也是搜救隊成員，曾自費赴美學習繩索救援、急流救生等技能，取得多張證照及獨立國際教練資格，今年2月曾前往土耳其執行國際人道救援，救助受困民眾。

黃盛宇說，消防是高風險的工作，每趟勤務都有不同程度危險性，唯有不斷訓練、強化自身體能和專業技術，才能有效降低救災風險，搶救更多寶貴生命。