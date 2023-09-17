新北中和土地公文化祭 藝文展演活動今接力吸引眾多親子
新北中和土地公文化祭今進入第二天，除2座3米高創意燈飾持續外，今上午也在安邦公園舉辦一系列藝文展演活動，包含唱跳秀、樂器演奏及民俗表演等，吸引眾多親子家庭到場觀賞。
「中和土地公文化祭」是中和在地每年的重大活動，今年以「中和福德聯歡晚會 福氣滿滿兔給樂together」為主題，昨下午2時於力行福德宮三獻禮科儀祭典，邀請到板橋後埔福德宮及中和在地14尊土地公神尊進行土地公大會師，下午至晚間也是一系列精彩活動，包含5組實力派歌手表演、擲筊大賽、摸彩、集章任務等，有超過5000份精品等民眾參與。
中和區公所表示，活動今日勁進到第二天，上午10時至12時於安邦公園將舉辦藝文展演活動，邀請到孩童最愛的MOMO家族小紅莓姐姐與柚子哥哥陪著大家歡樂唱跳秀，還有浪漫情調的錞鋒SAX團薩克斯風演奏、在地學校積穗國小弦樂團表演及民俗藝文表演，節目多元，周邊還有趣味好玩的手作童玩攤位，適合民眾闔家觀賞藝文表演，並享受假日美好時光。
中和區公所指出，今年文化祭適逢中秋團圓佳節，將活動場地中和區安邦公園打造為金色圓滿光環境氛圍，規畫2座3米高創意燈飾-土地公及土地婆燈飾、50支可愛造型玉兔燈及由在地學子里民彩繪之18米燈籠燈廊，燈飾亮燈從昨晚一路至9月30日每晚6時至9時，為期兩周閃亮登場，且搭配力行福德宮廟埕燈飾佈置，期望以吸睛燈飾將活動會場點亮起來，帶給民眾滿滿福氣好運。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言