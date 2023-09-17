新北中和土地公文化祭 藝文展演活動今接力吸引眾多親子

新北中和土地公文化祭今進入第二天，除2座3米高創意燈飾持續外，今上午也在安邦公園舉辦一系列藝文展演活動，包含唱跳秀、樂器演奏及民俗表演等，吸引眾多親子家庭到場觀賞。

「中和土地公文化祭」是中和在地每年的重大活動，今年以「中和福德聯歡晚會 福氣滿滿兔給樂together」為主題，昨下午2時於力行福德宮三獻禮科儀祭典，邀請到板橋後埔福德宮及中和在地14尊土地公神尊進行土地公大會師，下午至晚間也是一系列精彩活動，包含5組實力派歌手表演、擲筊大賽、摸彩、集章任務等，有超過5000份精品等民眾參與。

中和區公所表示，活動今日勁進到第二天，上午10時至12時於安邦公園將舉辦藝文展演活動，邀請到孩童最愛的MOMO家族小紅莓姐姐與柚子哥哥陪著大家歡樂唱跳秀，還有浪漫情調的錞鋒SAX團薩克斯風演奏、在地學校積穗國小弦樂團表演及民俗藝文表演，節目多元，周邊還有趣味好玩的手作童玩攤位，適合民眾闔家觀賞藝文表演，並享受假日美好時光。