聽新聞
test
0:00 / 0:00
搶救泰山區超低汙水接管率 新北要拚4年衝至8成
泰山區的汙水接管率幾乎是新北都會區中最低的，僅12.4%，在地居民都盼望能盡早加速辦理。新北水利局表示，該區下水道系統第四標工程已開工，明年將陸續完成下游管線，並立即上游9里的用戶接管工程，分4年執行，接管戶數約1萬1359戶，全案2028年完工後，泰山區接管率達80%。
水利局長宋德仁指出，泰山區自2018年開始推動汙水下水道系統工程，從主幹管埋設開始，歷經中港西路道路狹小、交通量大及地下管線密布等困難，調整施工路徑採穿越貴子坑溪方式克服困難，貫通下游幹管，已完成第一、二標工程，第三標工程在2021年初接續接管，截止至今年7月，該區汙水接管率為12.4%。
宋德仁說明，「泰山地區汙水下水道系統第四標工程」今年4月開始施工，目前正開挖埋設辭修路36巷周邊汙水管線，以及民權街沿線工作井立坑作業。其中民權街以北為過去標案已完成下游次幹管建置，2024年將陸續完成下游區域，並開始上游同榮里、同興里、義學里、義仁里等4里接管工程，完工後泰山區接管率可推升至38%。
明志國小周邊因地形因素需再設置揚水站及埋設次幹管，涉及里別包含上游的泰友里、新明里、明志里、貴賢里、貴子里等5里，將於2026年間開始用戶接管作業，全案2028年完工後，預計可提升泰山區接管率至80%。工程總共分四年執行，預估接管戶數約1萬1359戶，累計接管將突破2萬戶。
宋德仁補充，貴子坑溪自2020年起推動整體環境營造三部曲，已完成第一部河道子母溝整治，同時推動第二部汙水下水道用戶接管工程，第三部河川環境營造，將打造多元河道樣態的景觀河廊。待汙水管線布設完後，將辦理後巷小型說明會，請民眾積極配合，共同改善環境。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言