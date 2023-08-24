搶救泰山區超低汙水接管率 新北要拚4年衝至8成

泰山區的汙水接管率幾乎是新北都會區中最低的，僅12.4%，在地居民都盼望能盡早加速辦理。新北水利局表示，該區下水道系統第四標工程已開工，明年將陸續完成下游管線，並立即上游9里的用戶接管工程，分4年執行，接管戶數約1萬1359戶，全案2028年完工後，泰山區接管率達80%。

水利局長宋德仁指出，泰山區自2018年開始推動汙水下水道系統工程，從主幹管埋設開始，歷經中港西路道路狹小、交通量大及地下管線密布等困難，調整施工路徑採穿越貴子坑溪方式克服困難，貫通下游幹管，已完成第一、二標工程，第三標工程在2021年初接續接管，截止至今年7月，該區汙水接管率為12.4%。

宋德仁說明，「泰山地區汙水下水道系統第四標工程」今年4月開始施工，目前正開挖埋設辭修路36巷周邊汙水管線，以及民權街沿線工作井立坑作業。其中民權街以北為過去標案已完成下游次幹管建置，2024年將陸續完成下游區域，並開始上游同榮里、同興里、義學里、義仁里等4里接管工程，完工後泰山區接管率可推升至38%。

明志國小周邊因地形因素需再設置揚水站及埋設次幹管，涉及里別包含上游的泰友里、新明里、明志里、貴賢里、貴子里等5里，將於2026年間開始用戶接管作業，全案2028年完工後，預計可提升泰山區接管率至80%。工程總共分四年執行，預估接管戶數約1萬1359戶，累計接管將突破2萬戶。