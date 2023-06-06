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影／板橋私幼餵藥案要深查 藍綠協商6月13日加開1小時專案報告

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民進黨團總召鄭宇恩提出動議，要求衛生局、教育局及市長侯友宜，就板橋某私幼餵藥事件專案報告。資料圖／記者劉懿萱攝影
民進黨團總召鄭宇恩提出動議，要求衛生局、教育局及市長侯友宜，就板橋某私幼餵藥事件專案報告。資料圖／記者劉懿萱攝影

新北市議會今議案審查，民進黨團總召鄭宇恩在大會開始前，提出動議，要求衛生局教育局及市長侯友宜，就板橋某私幼餵藥事件專案報告。但國民黨團不同意，認為小組審查即可，雙方爭論不休。經黨團協商，議長蔣根煌宣布，6月13日大會加一小時開由衛生局、教育局專案報告。

新北市議會大會預計審查氣候變遷、新北市美術館、原住民權益及房屋稅等自治條例。鄭宇恩在大會前提出動議，針對國民黨團會前發新聞稿，要民進黨「回來好好開會」抗議。她說民進黨團5月30日提動議，是要新北市長侯友宜專案報告，並非阻擋議會進行，既然大家這麼關心自治條例，乾脆將4案自治條例逕付二讀。

另外，板橋某私幼餵藥事件延燒，鄭宇恩也提出動議，要求明天早上衛生局、教育局專案報告。議員李宇翔也說，私幼餵藥案件很嚴重，要求侯友宜也來議會專案報告。

不過國民黨團反對，議長蔣根煌認為，明天5、6審小組審查就可以質詢，不用再排專案報告。議員劉美芳說，當初4月就接到私幼案件陳情，但當時不敢開記者會，因為有些孩子沒驗出毒物，加上還有政治因素，案件複雜度太高，大會討論不出結果，藍綠雙方爭論不休，

蔣根煌中間宣布休息2次，並讓藍綠黨團協商，最後經過一小時後，蔣宣布6月13日大會加一小時，開由衛生局、教育局就私幼餵藥案件專案報告，並進入今日審議案。

衛生局 教育局

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