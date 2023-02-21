台南教產促公私協力 讓視障生學習零落差

全盲視障生在普通班學習，常因資源不足致學習有斷點，台南市教育產業工會今辦「視障生教育環境探討座談會」，討論如何讓全盲視障生學習不落後，以及了解全盲視障生的困難，和設立視障重點學校的急迫性。

教育局主秘楊智雄說，未來以現有特教資源中心為主，給予人力及經費，協助視障生學習教材的轉譯工作，並且提高全盲生的服務節數、教師助理員的鐘點時數。針對視障生的教師助理員也希望邀請秋圃文教基金會協助培訓，提升專業知能以更適切地提供視障生協助。

台南市教育產業工會表示，一般講義都需要轉譯，才能夠使用，但目前資源有限，轉譯效能有限，且因為無法即時提供轉譯教材，導致全盲視障生拿到教材的時間點都無法跟上同儕。

全國教師工會總聯合會視障專案負責人謝曼莉認為，視障生的相關資源不是不能提供，而是缺乏即時性，學生在課堂上的考試無人協助報讀或是轉譯，無法與同儕一起進行，回家才由家長協助完成，對學生的學習會因累積造成落後。視障重點學校能夠即時提供學生資源，也是普通班老師即時諮詢的資源，甚至可以根據普通班老師提供資料預先製作學生相關學習教具，讓學生能夠先熟悉教具，在課堂學習時能夠與其他學生同步不落後。

台南教產理事長陳葦芸提及全教總與秋圃文教基金會，可以針對各級政府單位資源不足或是無法提供視障生足夠資源時提供協助，教育局在人力經費不足的情況下，可與教師組織合作，一起協助學生，讓學習不要有落差。

市議員朱正軒表示，義務教育必須讓各種身體條件的學生，享有相對平等的教育環境，視障生、特別是全盲生，需要更多的教育資源支持，才有辦法輔助正常學習；設置視障重點學校、增加視巡教師、增加助理員及轉譯視障教材費用等，都是教育局應該編列預算支持的事項，讓全盲生、視障生也能有機會取得相對平等的受教機會。