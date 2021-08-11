快訊

「Taiwan in！」麟洋配決勝畫面能註冊商標嗎？律師這樣說

明霸克露橋斷 高雄桃源區代表視察傳落水遭沖走

柯文哲昔拋出線上、線下混合班 疫情趨緩恐「喊卡」

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市長柯文哲在7月19日拋出擬推線上、線下混合班。圖／北市府提供
台北市長柯文哲在7月19日拋出擬推線上、線下混合班。圖／北市府提供

北市長柯文哲在7月19日拋出擬推線上、線下混合班，北市教育局緊急邀集親師生討論意見未果，再廣發問卷調查回收769份，如今隨著疫情趨緩，混合班恐「喊卡」。台北市教育局副局長陳素慧表示，問卷調查結果用來作為制定指引參考，並依照中央公布警戒等級來執行。

北市教育局為了9月開學「防疫教育新常態」實施指引及配套措施，先後邀集北市校長協會、教師會及各學層學生家長會聯合會討論意見。由於意見難整合，再進行「台北市高級中等以下各級學校因應嚴重特殊傳染性肺炎學生居家、到校學習模式」意見調查問卷，總計回收769份問卷，對象包含校長、教師會長、家長會會長，問卷結果目前彙整中。

陳素慧表示，問卷調查結果用來作為制定指引參考，同時藉由問卷調查的結果，了解線上教學期間家長、學生的學習成效與回饋。

陳素慧表示，若是疫情趨緩恢復實體開學，學校需依照整備工作守則防疫，若是疫情警戒升級，學校則需要更詳盡的線上教學指引，北市校園將依照中央公布警戒等級來執行。過去也曾發生單一學校因學生染疫而停課，此類型的防疫指引也將一併討論規劃。

陳素慧表示，預計本周六舉辦諮詢焦點座談會，邀集校長協會、教師會及各學層學生家長會聯合會，配合問卷結果討論意見，至於若是有家長擔心學生返校，本就有提供應防疫假讓學生申請。

台北市副市長蔡炳坤表示，目前陸續解封，對多數的師生而言，從五月中旬到現在，都很希望可以回學校上課，開學的防疫指引，也應隨著疫情變化，來做妥適處理。

北市 疫情 教育局

延伸閱讀

北市昨+0今+4...柯文哲：真正清零 標準是28天沒確診

政院要發振興券 柯文哲：很多人連吃飯都有問題了

入選必比登卻休業3個月 柯文哲：振興活動時機未到

「自認台灣人應逾9成」 柯文哲：台這字是最大公約數

相關新聞

柯文哲昔拋出線上、線下混合班 疫情趨緩恐「喊卡」

台北市長柯文哲在7月19日拋出擬推線上、線下混合班，北市教育局緊急邀集親師生討論意見未果，再廣發問卷調查回收769份，如...

萬里區北基里共餐盼不斷炊 紅樹林有線贈加菜金

萬里區北基里位處山區，民眾或長輩用餐或買餐食，大多需要下山才能取得，為服務山區的長輩，里長鄧月嬌從九年前就開辦共餐，目前碰上疫情停辦，為支持解封後的共餐不斷炊，紅樹林有線電視致贈加菜金，要讓以往每天都辦的北基共餐可以解封開辦就正常運行。

退休師要打造瑞芳第一窯 教學兼地標多用途

瑞芳國中職業試探暨體驗教育中心結合了2位退休老師李明修和朱聖讚，利用暑假期間，動手打造一個兼具教學與校園景觀的Pizza窯，目前窯體已經成形，整體進度大約3分之2，後續要繼續完成土撥鼠造型意象，等完成後可以給學校教學及與社區交流使用，成為瑞芳國中的新地標。

汐止兩處新疫苗站開打 民眾：動線順暢免久等

今(11)日接種莫德納疫苗，汐止區新的兩個疫苗站也正式開張，汐止區公所二樓及厚德、山光市民活動中心，一大早就有民眾排隊等著施打疫苗，因為預約時間分流，不必久等，民眾說流程、動線都很順暢。

蓋斑鬥魚吃孑孓推復育 汐止公所送魚給淡水區

夏天到了也要預防登革熱，一隻蓋斑鬥魚一天可以吃300孑孓，今年汐止區公所和長青里長合作，持續推廣復育工作，除了送汐止區民，今(11)日也送了上百條的蓋斑鬥魚給淡水區公所，一起合作推廣復育，預防登革熱。

淡水疫苗接種站移陣地 改在義山活動中心開打

新北市新冠肺炎疫苗接種進到第五階段，在淡水區原本的中型疫苗接種站新市國小，因即將要在九月開學，學校也進行準備，因此區公所經過一番評估，改在新北市佔地最大的義山市民活動中心，今(11)日進行施打疫苗，採人潮分流，宇美町式打法，過程相當順暢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。