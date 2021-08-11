柯文哲昔拋出線上、線下混合班 疫情趨緩恐「喊卡」

台北市長柯文哲在7月19日拋出擬推線上、線下混合班，北市教育局緊急邀集親師生討論意見未果，再廣發問卷調查回收769份，如今隨著疫情趨緩，混合班恐「喊卡」。台北市教育局副局長陳素慧表示，問卷調查結果用來作為制定指引參考，並依照中央公布警戒等級來執行。

北市教育局為了9月開學「防疫教育新常態」實施指引及配套措施，先後邀集北市校長協會、教師會及各學層學生家長會聯合會討論意見。由於意見難整合，再進行「台北市高級中等以下各級學校因應嚴重特殊傳染性肺炎學生居家、到校學習模式」意見調查問卷，總計回收769份問卷，對象包含校長、教師會長、家長會會長，問卷結果目前彙整中。

陳素慧表示，問卷調查結果用來作為制定指引參考，同時藉由問卷調查的結果，了解線上教學期間家長、學生的學習成效與回饋。

陳素慧表示，若是疫情趨緩恢復實體開學，學校需依照整備工作守則防疫，若是疫情警戒升級，學校則需要更詳盡的線上教學指引，北市校園將依照中央公布警戒等級來執行。過去也曾發生單一學校因學生染疫而停課，此類型的防疫指引也將一併討論規劃。

陳素慧表示，預計本周六舉辦諮詢焦點座談會，邀集校長協會、教師會及各學層學生家長會聯合會，配合問卷結果討論意見，至於若是有家長擔心學生返校，本就有提供應防疫假讓學生申請。

台北市副市長蔡炳坤表示，目前陸續解封，對多數的師生而言，從五月中旬到現在，都很希望可以回學校上課，開學的防疫指引，也應隨著疫情變化，來做妥適處理。