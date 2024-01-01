高雄跨年晚會爆「有人拿刀」 大象體操臉書被兩派網友灌爆

高雄跨年晚會昨晚近9時，在藝人團體「大象體操」表演時，主唱凱婷突然爆粗口喊「有人拿刀」，隨即快步走下台，今大象臉書臉書湧進兩派論戰，一派主張「想紅不是這樣製造混亂的」，另一派則回擊「不去怪拿刀的怪她幹嘛」，而據記者在場狀況，在凱婷尚未爆粗口前，台下已出現騷動，而警方到今中午為止，尚未找出那名他們所稱「拿原子筆」的男子。

高雄跨年晚會昨晚亮點原本是睽違六年未在高雄跨年舞台演的姐姐謝金燕，但8點59分時，舞台左側突然出現騷動，當時台上大象體操正要演出，主唱凱婷突然一句「Fxxx、有人拿刀」，隨即像似神色慌張地逕自走下台，主持人浩子與阿翔在9點12分，宣布危機狀況解除，台上恢復表演，但醫護站隨即湧入至少10多人手腳挫傷者，市長陳其邁與市警局長林炎田事後對媒體說，是有兩名男子吵架，其中一人拿出原子筆，並非刀子。

記者昨晚就在跨年晚會現場，在晚間8點55分，市府人員先來跟媒體區稱晚間9點，台上會宣布現場達12萬人，但尚未等到宣布，突然舞台左方出現騷動，媒體們衝向前看，此時群眾裡有人喊「有人拿刀」，群眾開始推擠、有人跌倒，有人在爬柵欄想逃，另有人大喊主持人快穩住群眾，接下來醫護站就陸續有在推擠中跌倒致使受傷民眾來就醫，有少女甚至嚇到哭泣。

陳其邁與林火田在昨晚約10點與11點各自出來受訪，強調只是有人吵架，林火田並指吵架的兩名男子，其中一人拿出的是原子筆，不是刀子，一切是烏龍，會再調閱監視器查明。

對凱婷在台上喊爆粗口喊「有人拿刀」，大象體操臉書湧進兩派論戰，有網友說，「想紅不是這樣製造混亂的」、「危機處理有夠糟糕」、「這樣真的這樣反而造成恐慌」、「處變不驚是個表演者必須具備的」、「台上這樣喊製造恐慌，萬一發生踩踏事件妳要負全責嗎？」