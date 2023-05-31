通緝im.B案主嫌不利 法務部：他2度改名、用1假名行騙江湖

檢警調偵辦im.B詐騙案未結，詐團主嫌「曾國緯」以通緝犯身分結識權貴，掀起政壇風暴，外界認為通緝犯執行不利，司法難卸其責。法務部今天說，「曾國緯」曾二度改名，改名曾耀鋒7年後4度遭到通緝，以假名「曾國緯」在外行騙。

法務部已邀請檢警調、戶政機關針對緝捕通緝犯研商對策，初步達成判決逾有期徒刑6月以上確定的受刑人，於通緝時同步公布照片。

依法務部調查，「曾國緯」原名「曾瑞琪」，2005年1月4日更名「曾韋綸」，再於2009年7月23日更名「曾耀鋒」迄今；落網前，他以「曾國緯」名字在外活動；法務部官員說，曾對外以假名自居，用假名行騙江湖。

關於im.B案暴露通緝犯執行缺失的問題，法務部今天表示，近期因個案國人對於發布通緝作業流程及執法成效關切，今年2月15日即邀集檢警調整合「通緝犯資料查詢平台」，也於5月18日、5月30日針對通緝犯執行面達成共識。

法務部檢察司長郭永發說，已在法務部全球資訊網「通緝犯資料查詢平台」整合調查局「外逃通緝犯查詢系統」、內政部警政署刑事警察局「重要緊急查緝專案」、台高檢署「通緝要犯資料查詢系統」、內政部警政署「查捕逃犯網路公告查詢」，便於民眾查詢使用。

此外，為使民眾將資訊提供給執法機關，也在台高檢署「通緝要犯資訊查詢系統」關於執行中通緝、經法院判處有期徒刑超過6月確定的受刑人，於發布執行通緝時一併公布照片，預計下月中旬可全面上線。