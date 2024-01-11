我是你的眼！視障男買雞蛋糕迷途 警「這句話」超暖心

住台中市龍井區的57歲杜姓視障男子，日前徒步1公里買雞蛋糕迷途，熱心店家發現趕緊報警，所幸杜男記得兒子電話，經聯繫得知杜男住家，員警要送杜男返家時，杜男因看不到警車很害怕，員警暖心地說「阿伯，往前走、再往前走，不要怕！我幫您看，前方沒有障礙物了」慢慢引導杜男坐上警車。杜男對員警熱心協助直說「非常溫暖」，頻頻向員警道謝。

杜男表示，他因腦瘤導致視障，平時都在住家附近散步，當天散步時突然想吃雞蛋糕，好不容易走到雞蛋糕店，沒想到買完後，竟忘了回家的路，心慌害怕之際，店家熱心報警協助。

台中市警局烏日分局犁份派出所警員李藍浩、林意智到場後，安撫杜男不安的情緒，得知杜男兒子的電話後，經聯繫得知杜男住家，分別在前引導、攙扶杜男上警車。

杜男因看不到警車很害怕，詢問「警車在哪裡？看不到、看不到」，員警暖心地說，「你跟著我的手」、「阿伯，往前走、再往前走，不要怕！我幫您看，前方沒有障礙物了」杜男慢慢走向警車，還頻說「歹勢」，員警繼續說「慢慢來、再左邊一點、再前進一點」、「小心頭、腳跨起來」慢慢引導杜男坐上警車。杜男對員警熱心協助表示非常溫暖，頻頻向員警表示感謝。

杜男的兒子心急如焚，見員警護送父親平安歸來，心中懸著的一顆心總算放下，非常感謝員警及店家的熱心幫忙。