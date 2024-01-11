快訊

翁送醫大白肺、需插管 台大醫示警：新冠重症仍在增加

射擊／吳佳穎奪25公尺手槍奧運資格 我射擊項目第6席

八里民宅氣爆屋內磚牆全塌 52歲中風男子尋獲已成焦屍

我是你的眼！視障男買雞蛋糕迷途 警「這句話」超暖心

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市龍井區的57歲杜姓視障男子，日前徒步1公里買雞蛋糕迷途，熱心店家發現趕緊報警，所幸杜男記得兒子電話，經聯繫得知杜男住家，員警要送杜男返家時，杜男因看不到警車很害怕，員警暖心地說「阿伯，往前走、再往前走，不要怕！我幫您看，前方沒有障礙物了」慢慢引導杜男坐上警車。杜男對員警熱心協助直說「非常溫暖」，頻頻向員警道謝。

杜男表示，他因腦瘤導致視障，平時都在住家附近散步，當天散步時突然想吃雞蛋糕，好不容易走到雞蛋糕店，沒想到買完後，竟忘了回家的路，心慌害怕之際，店家熱心報警協助。

台中市警局烏日分局犁份派出所警員李藍浩、林意智到場後，安撫杜男不安的情緒，得知杜男兒子的電話後，經聯繫得知杜男住家，分別在前引導、攙扶杜男上警車。

杜男因看不到警車很害怕，詢問「警車在哪裡？看不到、看不到」，員警暖心地說，「你跟著我的手」、「阿伯，往前走、再往前走，不要怕！我幫您看，前方沒有障礙物了」杜男慢慢走向警車，還頻說「歹勢」，員警繼續說「慢慢來、再左邊一點、再前進一點」、「小心頭、腳跨起來」慢慢引導杜男坐上警車。杜男對員警熱心協助表示非常溫暖，頻頻向員警表示感謝。

杜男的兒子心急如焚，見員警護送父親平安歸來，心中懸著的一顆心總算放下，非常感謝員警及店家的熱心幫忙。

台中市警局烏日警分局呼籲，民眾應多多關心與陪伴長者及行動不便人士，並且多加留意他們平日動向，避免發生危險。家中長者若有記憶力減退，可在其衣服繡上姓名及聯絡電話，或是戴上愛心手鍊防止走失，讓員警能幫助長者在最短時間內平安返家。

57歲杜姓視障男子日前徒步1公里買雞蛋糕迷途，經熱心店家發現報警，由員警細心引導坐上警車，平安返家。記者趙容萱／翻攝
57歲杜姓視障男子日前徒步1公里買雞蛋糕迷途，經熱心店家發現報警，由員警細心引導坐上警車，平安返家。記者趙容萱／翻攝
57歲杜姓視障男子日前徒步1公里買雞蛋糕迷途，經熱心店家發現報警，由員警細心引導坐上警車，平安返家。記者趙容萱／翻攝
57歲杜姓視障男子日前徒步1公里買雞蛋糕迷途，經熱心店家發現報警，由員警細心引導坐上警車，平安返家。記者趙容萱／翻攝
57歲杜姓視障男子（右）日前徒步1公里買雞蛋糕迷途，經熱心店家發現報警，由員警細心引導坐上警車，平安返家。記者趙容萱／翻攝
57歲杜姓視障男子（右）日前徒步1公里買雞蛋糕迷途，經熱心店家發現報警，由員警細心引導坐上警車，平安返家。記者趙容萱／翻攝

警車 雞蛋 台中市

延伸閱讀

兆豐證 挺白手杖愛盲行動

凱基證APP 獲無障礙認證

溫馨樂悠揚 迎向2024美好時光

中興大學全盲師帶領感受視障 擴大學生生命視野

相關新聞

八里氣爆屋內牆塌 消防隊人力挖掘尋獲52歲屋主…已成焦屍

新北市八里區中山路一段268巷，11時53分發生6樓民宅氣爆引發火警，消防局已於12時39分撲滅火勢，由於住戶兒子表示中...

影／八里民宅氣爆屋內磚牆全塌 消防人力挖掘疑似受困中風老人

新北市八里區中山路一段268巷，近午傳出6樓民宅氣爆引發火警，消防局陸續增派70人、28輛消防車趕往搶救，火勢已於12時...

總統府博愛特區搶劫畫面曝！2嫌「假裝問路」搶230萬...警疑有共犯

孫姓男子和蔡姓男子前天在北市總統府周遭博愛特區鎖定一名攜帶230萬元鉅款的黃姓女子，一人佯裝問路，另一人趁隙搶走黃女包包...

險遭投資理財群組詐騙「贏勝通」 台南警當場逮車手保住48萬元

台南謝姓男子去年11月在LINE加入投資理財群組，並依指示註冊帳號後到平台帳戶交易，詐騙集團日前通知他股票中獎，開始誘導...

投資美髮業匯款買新貨「帳戶異常」警方火速圈存守住血汗錢

李姓市民日前經朋友推薦，投資美髮業，至銀行臨櫃匯款17萬元購買新進貨品，不料完成匯款手續，行員隨即接獲同業通報，此帳戶為...

6旬男看到「這輛偉士牌」好懷念 用推車整輛偷走...車主：太誇張

6旬紀姓男子日前看到路邊機車停放區有一輛自己年輕時騎過的「偉士牌」機車，心動想要收藏，卻找不到車主，數日後用推車直接把機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。