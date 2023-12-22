毒蟲領養貓再虐死已6貓遇害 呂秋遠憂嫌疑人恐再犯案

即使新北虐貓致死茶茶案判決後，虐貓的事件還是一直存在。律師呂秋遠在臉書表示，一名趙姓男子竟然多次虐貓，透過領養後虐待致死的貓不知道有多少。根據趙男的同居女友向媒體表示，在短短一個多月的同居期間，至少已經有6隻毛孩被虐往生。

台北市動保處18日接獲民眾通報信義區發生虐貓案，發現5具貓屍，全案涉及故意虐待傷害動物致死行為，昨天移送地檢署偵辦。台北市動保處說，嫌疑人9月起涉嫌陸續犯案，領養後虐殺貓隻，隨後再領養，「有點像作業線模式」。

這起虐殺貓事件之所以曝光，是因為犯案嫌疑人的同居女友向鄰居求助，鄰居立刻報案。呂秋遠表示，但是警方只搜到毒品，沒有任何毛孩的遺體，只有血跡，因此移送地檢署以後，只能以毒品罪偵辦，目前無保請回。也就是說，這個人，現在還是可以在外繼續認養貓咪，並沒有因為虐殺動物而受到任何的處分。

呂秋遠表示，如果從司法院的裁判系統查詢，這名男子早在幾年前就開始因為對未成年人傷害、性侵害、毒品等犯罪，被判決1年8個月不等的刑期。之後還是繼續犯下毒品、與未成年幼女性交等案件而被通緝，警方9月將之逮捕歸案，該名男子沒被羈押，接著傳出連續認養貓咪虐殺案件。

呂秋遠說，因為該名男子現在還是自由之身，可以透過別人認養貓咪，「所以請各位毛孩爸媽，不要急著把自家的孩子送養」。如果有送養的需求，請一定要查核領養人的身份，並且要觀察過這個人的居家環境。「身為負責任的毛孩爸媽，我們是送養，而不是把毛孩送終」。