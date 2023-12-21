領養再虐殺5貓 動保處鎖定犯嫌憂「恐不只這些」

台北市動保處18日接獲民眾通報信義區發生虐貓案，派員到現場蒐證時，發現5具貓屍，將貓屍帶回後送鑑定死因，全案涉及故意虐待傷害動物致死行為，今天移送地檢署偵辦，依動保法可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金。

北市動保處動物救援隊長林庭君說，目前已經鎖定嫌疑犯，據了解，行為人疑似自今年9月陸續犯案，並且到公立、私立領養單位進行領養後，再虐殺貓隻，隨後再領養「有點像作業線模式。」

她說，動保處於初步蒐證及調查評估，實際受害貓隻數量尚無法確認，「很有可能只是其中一部分。」工作人員已於第一時間通報警方，並約談涉案人員，全案於21日移送地檢署偵辦。