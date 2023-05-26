男開車路中昏睡辯太累 手煞車旁有針筒毒殘渣露餡遭逮

44歲林姓男子今天上午把車臨停在新北市新莊區新泰路路中央昏睡，警消獲報派員趕抵破窗叫醒林男，他稱是太累不小心睡著。不過警方在他車內手煞車旁查獲針筒及海洛因殘渣袋，林辯稱是朋友的帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌函送法辦。

據了解，44歲林姓男子今天上午9時36分左右，開車行經新北市新莊區新泰路64號前，人車臨停路中央沒有移動。後方來車見狀鳴按喇叭，卻怎麼也叫不醒他，只好報警。轄區警、消獲報派員趕抵，經破窗叫醒林男他稱「是太累不小心睡著了」救護人員檢視沒有外傷，預防性後送醫院檢查。