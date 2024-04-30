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特教評鑑辦法修正 改由中央主管機關訂項目程序

中央社／ 台北30日電

教育部修正高中以下學校及幼兒園特教評鑑辦法，評鑑項目、評鑑程序改由中央主管機關定之，以避免歧異，而評鑑結果也以通過制取代等第制。

教育部今天發布新聞稿指出，為確保高中以下學校及幼兒園辦理特殊教育的品質及成效，教育部已修正「高級中等以下學校及幼兒園特殊教育評鑑辦法」，訂於4月29日發布。

教育部提到，為避免評鑑項目、指標歧異造成第一線教學人員行政負擔，特教評鑑項目、評鑑會組成、評鑑程序等改由中央主管機關定之，不再由各級主管機關各自訂定，以免造成歧異。

為兼顧特教評鑑功能及落實行政減量，教育部表示，特殊教育評鑑併同學校校務評鑑、幼兒園評鑑或校長辦學績效考評辦理時，將明定評鑑程序、評鑑人員及評鑑結果的處理等運作方式，而特教評鑑採書面檢視資料為原則，以落實行政簡化及減量。

教育部提到，特教評鑑以通過制取代等第制，特教評鑑結果不再區分等第，評鑑結果為通過者予以獎勵，未通過者，學校應研擬具體改善措施，主管機關應提供其必要輔導與資源協助。

教育部

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