藍敗訴確定 中投、欣裕台充公

1961年1月25日，玻利維亞共和國時任副總統雷欽夫婦搭日本航空公司客機，自東京抵台，作為時六天的訪問。雷欽副總統所乘之客機，降落台北松山軍用機場時，我時任副總統陳誠夫婦及政府各部會首長數十人，在機場歡迎。 雷欽副總統著大衣，戴禮帽，其夫人穿淺藍色大衣，雷欽夫婦下機時，陳副總統夫婦曾迎至座機旁邊，陳副總統夫人並以大蝴蝶蘭花一朵，親為雷欽夫人佩於胸前。雷欽副總統與陳副總統握手時，表示看到他國家的國旗在機場飄揚及如此盛大之歡迎場面，至欣快與光榮。...

2024-01-25 09:00