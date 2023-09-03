聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報一周大事8/27~9/2

聯合報／ 本報訊
鴻海創辦人郭台銘宣布投入2024總統大選。本報資料照片
鴻海創辦人郭台銘宣布投入2024總統大選。本報資料照片

國內

28日：鴻海創辦人郭台銘宣布投入二○二四總統大選並展開連署。

29日：im.B吸金詐騙案偵結，im.B母公司台灣金隆科技負責人曾耀鋒等卅一人，七年間涉嫌以假債權吸金逾九十億元，被求處重刑。

1日：桃園地檢署、鐵路警察局及鑑識人員勘驗台鐵太魯閣號事故車廂，蒐證發現更多疑似人體遺骸碎片，統計共十八片及牙齒兩顆。

國外

28日：美國前總統川普因試圖推翻二○二○年總統大選敗選結果遭起訴，聯邦法院裁定此案將於二○二四年三月四日開審。

29日：美國商務部長雷蒙多在北京與大陸國務院總理李強會面。

30日：北韓深夜從平壤的順安區域朝日本海試射兩枚短程彈道飛彈，被視為模擬將南韓重要指揮據點和作戰機場化為一片焦土的「戰術核打擊訓練」。

美國 吸金 大選 彈道飛彈 郭台銘 車廂 曾耀鋒 太魯閣

延伸閱讀

雷蒙多訪中後 考驗拜登政府

陸總理李強將出席東協系列會議 爭議新版地圖成焦點

【專家之眼】美國商務部長雷蒙多 陳兵擺陣後的京滬行

雷蒙多抵達上海 期待公平競爭商業環境

相關新聞

聯合報一周大8/27~92

國內

邁向燃氣發電之島／接不完的四接「戰」 基隆外海牽動台灣未來能源光景

基隆協和發電廠自1977年開始商轉，是台灣現行唯一重油火力發電廠，但隨著發電機組陸續退役，台電提出「協和電廠更新改建計畫...

照片看歷史／連兩年出女狀元 1956年易新鈺成為聯考榜首

1956年9月2日，該年度大專聯考最後的一張榜於凌晨貼出，共錄取乙組學生1953名。連同前兩次三組學生總計4193名，該年度聯考的總分第一名就是錄取的乙組第一名，同去年一樣是位女學生，名字叫易新鈺，是位三湘才女，總分達464分，平均每門成績在77.3分以上。

社會光明面報導獎 聯合報獲2大獎

今年度社會光明面報導獎昨頒獎，聯合報以關心少子化現象的「撒幣催生難」系列報導，獲得平面類特優的首獎肯定，另以倡議減塑的「...

刑事兩極化+國民法官讓刑期更長 收容人恐嚴重高齡化

台語歌手陳盈潔高齡入獄，且患有中度阿茲海默症、高血壓及糖尿病等疾病，監所收容人高齡化、長照問題浮上枱面。監所關注小組理事...

社會光明面報導今頒獎 聯合報獲平面特優與佳作兩大獎

112年社會光明面新聞報導獎今天頒獎，聯合報獲兩項大獎，分別以「撒幣催生難」系列專題報導獲得平面特優的首獎榮譽，另以「擺...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦