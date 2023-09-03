聯合報一周大事8/27~9/2

國內

28日：鴻海創辦人郭台銘宣布投入二○二四總統大選並展開連署。

29日：im.B吸金詐騙案偵結，im.B母公司台灣金隆科技負責人曾耀鋒等卅一人，七年間涉嫌以假債權吸金逾九十億元，被求處重刑。

1日：桃園地檢署、鐵路警察局及鑑識人員勘驗台鐵太魯閣號事故車廂，蒐證發現更多疑似人體遺骸碎片，統計共十八片及牙齒兩顆。

國外

28日：美國前總統川普因試圖推翻二○二○年總統大選敗選結果遭起訴，聯邦法院裁定此案將於二○二四年三月四日開審。

29日：美國商務部長雷蒙多在北京與大陸國務院總理李強會面。

30日：北韓深夜從平壤的順安區域朝日本海試射兩枚短程彈道飛彈，被視為模擬將南韓重要指揮據點和作戰機場化為一片焦土的「戰術核打擊訓練」。