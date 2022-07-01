影／柯文哲出席成功高中校慶 和蔡英文另類同框
台北市成功高中今天舉行一百周年校慶，台北市長柯文哲勉勵學生持續精進，要認真、快樂過每一天，就算很困難也要裝作快樂地過每一天，因為「不要折磨別人也不要折磨自己」。
柯文哲和教育局長曾燦金上午出席成功高中校慶活動，成功高中校友北市客家事務委員會主委徐世勳、觀光傳播局長劉奕霆也出席活動。
柯文哲抵達學校時受到學生熱烈歡迎，不少學生擠上前想看柯文哲。柯文哲和曾燦金除了參觀學生學習和社團成果，也致贈成功高中求是樓與四維樓改建後的大樓模型，做為慶祝百周年校慶的禮物。
有趣的是，學生向柯文哲介紹一台遙控車，並展開上面的成功校旗請柯文哲簽名，柯文哲簽名前學生特別提到旗子上有蔡英文總統的簽名，柯文哲聽了未有特別反應，接著在旗子上簽名，成為另類「同框」。
成功高中替高一學生舉行成年禮，由柯文哲執行冠禮，為代表學生戴上各式各樣的帽子，代表各行各業，有自行車安全帽、漁夫帽、棒球帽，還有古代官帽等，校方表示，這些帽子都代表學生的創意。
柯文哲致詞時表示，他對小孩有比較大的寬容，因為成年之後要對自己的人生跟行為負責，他勉勵高一學生要以更成熟的態度面對未來的挑戰，成年禮之後大家責任更重大，也要以感恩的心感謝家長和師長的陪伴。
柯文哲說，最重要的是要持續精進，他的人生哲學就是要認真、快樂地過每一天，就算困難，也要裝作快樂過每一天，因為不要折磨別人也不要折磨自己，他笑說兒子小學畢業時向他感嘆童年結束了，從此要面對真實的世界了。
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