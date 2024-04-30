一個巴掌拍不響...他保證單純泡湯 現在已有6歲兒

有一名女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」分享和老公剛交往時發生的小故事，她說老公交往之初就不時邀約她去個人湯屋泡溫泉，他還信誓旦旦保證單純泡湯，不會有任何男女之間的事情發生，誰知道情事就麼發生了。她感嘆「如今看著出生已滿6歲的兒子，真心覺得男人的話不能信！」其他網友看完貼文後會心一笑回說，「男人的嘴，騙人的鬼！」

這則貼文一PO上網，心有同感的網友，紛紛留言回應說，「男人的嘴，騙人的鬼。聽過沒？」；有網友笑說，「當初說這個話的我朋友，女兒今年要上大學了」、「當初我老婆約我去遛狗，然後現在一個7歲半、一個快6歲，女人餓起來也很恐怖」、「要開心，至少還是負責的老公」。

不過有網友說，「妳自己也傻傻的甘願去泡湯啊」、「最好是那麽天真，相信去泡溫泉會沒事」、「彼此都有意思才會一起去泡湯」、「他如果真的只泡湯，妳會不會覺得真是沒用的男人？」、「現在想泡湯的說不定是妳」；也有網友為搶救出生率表示，「搶救生育率，廣設溫泉湯屋」、「可惡！好想泡湯，看看會不會有二寶」。