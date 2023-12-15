他以日劇舉例父母拿孝親費會愧疚 眾人嘆：在台灣少給還可能被告

台灣人傳統觀念裡頭，認為父母含辛茹苦地養育子女，孩子長大後理應給予孝親費表達孝心，但隨著時代演進，孝親費到底該不該給或給多少都成為話題。有一名網友表示國外不太會給孝親費這種東西，但在台灣卻衍生許多問題，貼文也引起不少人討論。

原PO在PTT透露最近看了一部日劇，劇中父母對於跟孩子拿孝親費感到愧疚，甚至考慮賣掉房子搬到養老院，不想造成孩子的困擾，這讓原PO很有感觸地問「這樣的對話，在台灣的機率高嗎？」他說日本不用給孝親費，歐美也不是完全不給，但會在生日節慶等場合送禮，生病急難時也可能拿一大筆錢，但在台灣以錢量化的孝道，就容易變成情勒的基底。

原PO還透露，國外的戲劇當中，親子也是會吵架，但吵的都是事情的本身，很少聽到外國父母對孩子情勒說「花XXX錢，養你這麼大結果你這麼不聽話」，反而在台灣好像很常聽到這樣的對話，讓他覺得這是用錢量化親子的生養關係，然後把孩子當成要聽父母話的附屬品。

不過他也認為現在的父母開明許多，還在網路上看到有爸媽推文說已經留好一間房子，甚至店面給小孩，連幾十年的保險都規劃好了，似乎不奢望孩子以後回報，讓原PO好奇想問「是新一代的父母比較西化開明了嗎？還是生養的孩子少於上一代的一戶多胎，所以可以富養了呢？」

貼文讓不少人很有同感，「台灣人不一樣，大多拿錢都覺得應該吧」、「台灣陋習，自己人生自己負責，通常會跟小孩要錢的，年輕也不要說多有責任感」、「因為有太多太多太多的父母是養了小孩後根本就沒錢養老，跟子女拿錢順便情勒『我養大你花了多少』，既然這麼窮就別生，根本惡性循環」、「台灣是拿孝親費還想跟你住一起，還會靠北你買不起房子的欸」、「有長輩說過，花錢在你們身上的當然要拿一些回來，所以孝親費該給」、「台灣拿孝親費的很多吧，有些給不夠多還會告上法院、告遺棄，甚至要你結婚前全部所得給父母保管，你只要多說一句就是不孝，少給就是逆子」。

不過也有網友表示自己爸媽都不拿，「我周圍父母都沒在拿，拿了也不會用」、「我爸媽都沒拿，出社會十年了回家時還會反過來塞錢給我，懷疑自己看起來是三餐不濟還是怎樣」、「爸媽不拿孝親費，覺得我們這代賺錢很辛苦」、「爺爺奶奶那代就開始沒在跟子女拿孝親費，以前知道同學需要給父母孝親費還很訝異，後來才知道我們家是少數」。