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七夕不開心！她重節日籌七夕 男友「一舉」令她失望落空

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO男友答應要一起度過浪漫七夕，給了承諾卻沒有兌現，讓原PO很失望。示意圖／ingimage
原PO男友答應要一起度過浪漫七夕，給了承諾卻沒有兌現，讓原PO很失望。示意圖／ingimage

今（4）日農曆七月初七，是一年一度的七夕情人節，許多情侶會在這天相互慶祝、送禮藉此表達愛意。不過Dcard有名女網友難過發文表示，自己用心準備禮物，男朋友卻「忘記」，也沒有任何心意表示，甚至食言而肥，令她相當失望難過。

原PO表示，自己是很愛過節日的人，且相當重視心意的表達。因此原PO也相當期待七夕，並提早一個月就與男友表示希望能一起過節，原PO男友也回應，一定會給原PO一個浪漫的情人節

在準備禮物方面，原PO相當用心挑選，上網查了很多禮物、也跑了許多實體櫃位，最後選擇專櫃香水送給男友，也因為原PO藏不住內心的期待，便提早在8月1日當晚給男友一個大驚喜，收到禮物後，原PO男友也非常感動。

不過4日凌晨，七夕情人節一到，原PO男友卻語重心長表示，自己沒有準備任何禮物給原PO，僅留下一句「寶貝情人節快樂」，令原PO期待這麼久的情人節破滅，除了相當失望，甚至讓原PO自我懷疑是否根本不值得被愛，便發文向網友詢問。

底下網友紛紛安慰原PO表示，「我懂妳的失落」、「這真的只是沒心！答應又做不到真的很討厭欸」、「期待越高，失望越高，也許妳該調整妳的心態，不是每個人都很在意這種日子」、「雖然沒有在過節，但懂妳的失落，不過我覺得這只是單純不遵守承諾的問題」、「他是不是懶得準備，加上今天是平日要工作，沒心思去想」、「七夕又還沒過完，等今天結束再來講嘛」。

七夕 情人節 兩性關係 Dcard

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