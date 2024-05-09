楊祐寧站台「愛彼」台北微風信義開幕 聯名表罕見亮相

瑞士高級製表品牌愛彼（Audemars Piguet）於台北微風信義開設間限定店，以貼近年輕顧客為出發點，採用全開放式的空間設計，透過明亮溫暖的色調營造出舒適愜意的自在氛圍。藝人楊祐寧特地於新戲開拍前的空檔特地來為愛牌站台，他透露自己就擁有一枚今天配戴的皇家橡樹（Royal Oak）「Jumbo」腕表，是他日常最常配戴的表款。

愛彼表近年來因為大受歡迎許多熱門表款都要排隊等待，楊祐寧表示真的遇到自己喜歡的他很願意等，像他之前購入的皇家橡樹就是剛好台灣有貨就立刻入手。近年來品牌也跟隨流行趨勢推出許多小表徑的款式，他也透露自己和太太都有一直在物色適合的款式，像他就有在注意一款37毫米的表，不過他認為男女手腕的尺寸不同，要調整鍊帶長度很麻煩，所以並沒有想要買一起配戴的表。

全台首家愛彼台北微風信義期間限定店，在細節讓融入品牌經典表款特色，例如暖色調的木質地板採用橡樹材質，呼應品牌經典皇家橡樹。此店全開放式的設計取消了一般店舖的隱密空間，設有吧台與咖啡座，咖啡座更精心擺放以經典表款為靈感的八角形邊桌，書架上的書籍主題環繞品牌深耕的四大領域：藝術、美食、音樂、高爾夫，讓所有走進這個空間的人都能沈浸在品牌精神特色中。