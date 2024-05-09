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楊祐寧站台「愛彼」台北微風信義開幕 聯名表罕見亮相

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
藝人楊祐寧出席愛彼台北微風信義期間限定店開幕。圖／愛彼表提供
藝人楊祐寧出席愛彼台北微風信義期間限定店開幕。圖／愛彼表提供

瑞士高級製表品牌愛彼（Audemars Piguet）於台北微風信義開設間限定店，以貼近年輕顧客為出發點，採用全開放式的空間設計，透過明亮溫暖的色調營造出舒適愜意的自在氛圍。藝人楊祐寧特地於新戲開拍前的空檔特地來為愛牌站台，他透露自己就擁有一枚今天配戴的皇家橡樹（Royal Oak）「Jumbo」腕表，是他日常最常配戴的表款。

愛彼表近年來因為大受歡迎許多熱門表款都要排隊等待，楊祐寧表示真的遇到自己喜歡的他很願意等，像他之前購入的皇家橡樹就是剛好台灣有貨就立刻入手。近年來品牌也跟隨流行趨勢推出許多小表徑的款式，他也透露自己和太太都有一直在物色適合的款式，像他就有在注意一款37毫米的表，不過他認為男女手腕的尺寸不同，要調整鍊帶長度很麻煩，所以並沒有想要買一起配戴的表。

全台首家愛彼台北微風信義期間限定店，在細節讓融入品牌經典表款特色，例如暖色調的木質地板採用橡樹材質，呼應品牌經典皇家橡樹。此店全開放式的設計取消了一般店舖的隱密空間，設有吧台與咖啡座，咖啡座更精心擺放以經典表款為靈感的八角形邊桌，書架上的書籍主題環繞品牌深耕的四大領域：藝術、美食、音樂、高爾夫，讓所有走進這個空間的人都能沈浸在品牌精神特色中。

為慶祝全新限定店開幕，店內也特別展出難得一見的聯名表款：皇家橡樹系列「John Mayer」限量版萬年曆腕表，以及與Travis Scott潮牌聯名的皇家橡樹系列鏤空萬年曆「Cactus Jack」限量版腕表。

Royal Oak皇家橡樹系列「Jumbo」超薄腕表39毫米款式。圖／愛彼表提供
Royal Oak皇家橡樹系列「Jumbo」超薄腕表39毫米款式。圖／愛彼表提供
Royal Oak皇家橡樹系列自動上鍊腕表34毫米款式。圖／愛彼表提供
Royal Oak皇家橡樹系列自動上鍊腕表34毫米款式。圖／愛彼表提供
Royal Oak皇家橡樹系列「John Mayer」限量版萬年曆腕表41毫米款式。圖／愛彼表提供
Royal Oak皇家橡樹系列「John Mayer」限量版萬年曆腕表41毫米款式。圖／愛彼表提供
愛彼台北微風信義期間限定店有咖啡座角落。圖／愛彼表提供
愛彼台北微風信義期間限定店有咖啡座角落。圖／愛彼表提供
愛彼台北微風信義期間限定店外觀。圖／愛彼表提供
愛彼台北微風信義期間限定店外觀。圖／愛彼表提供
Royal Oak皇家橡樹系列鏤空萬年曆「Cactus Jack」限量版腕表41毫米款式，自動盤裝飾仙人掌圖騰。圖／愛彼表提供
Royal Oak皇家橡樹系列鏤空萬年曆「Cactus Jack」限量版腕表41毫米款式，自動盤裝飾仙人掌圖騰。圖／愛彼表提供
愛彼台北微風信義期間限定店。圖／愛彼表提供
愛彼台北微風信義期間限定店。圖／愛彼表提供
藝人楊祐寧出席愛彼台北微風信義期間限定店開幕。圖／愛彼表提供
藝人楊祐寧出席愛彼台北微風信義期間限定店開幕。圖／愛彼表提供
Royal Oak皇家橡樹系列「John Mayer」限量版萬年曆腕表41毫米款式。圖／愛彼表提供
Royal Oak皇家橡樹系列「John Mayer」限量版萬年曆腕表41毫米款式。圖／愛彼表提供
Royal Oak皇家橡樹系列霜金腕表37毫米款式。圖／愛彼表提供
Royal Oak皇家橡樹系列霜金腕表37毫米款式。圖／愛彼表提供
愛彼台北微風信義期間限定店，店內設有吧台。圖／愛彼表提供
愛彼台北微風信義期間限定店，店內設有吧台。圖／愛彼表提供
Royal Oak皇家橡樹系列鏤空萬年曆「Cactus Jack」限量版腕表41毫米款式。圖／愛彼表提供
Royal Oak皇家橡樹系列鏤空萬年曆「Cactus Jack」限量版腕表41毫米款式。圖／愛彼表提供
Royal Oak皇家橡樹系列萬年曆腕表41毫米款式。圖／愛彼表提供
Royal Oak皇家橡樹系列萬年曆腕表41毫米款式。圖／愛彼表提供

品牌 微風 腕表

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