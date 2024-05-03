保證吸睛！愛金卡新推「3M百利菜瓜布造型icash2.0」 開放預購時間快筆記

大啖美食過後，面對惱人的油膩碗盤清潔問題總是令人頭痛，除了使用洗碗機等科技產品外，便宜好用的菜瓜布幾乎是家家戶戶廚房必備的清潔用品，而隨處可見的菜瓜布，竟然被愛金卡公司做成icash2.0，迷你擬真的造型讓人忍不住會心一笑。

愛金卡公司推出的icash2.0造型多變，曾發行過各種復古電器、零食飲料造型，迷你精緻相當受到歡迎。這次愛金卡公司特別與3M合作，以旗下熱門產品為概念，推出全新「3M百利菜瓜布造型icash2.0」，等比例縮小的擬真外觀相當可愛，如同實品一樣使用透明袋包裝，包裝袋上印著產品logo以及產品資訊；菜瓜布本體採用經典的黃綠雙面配色，而為了讓卡片更逼真，愛金卡公司更特別以同材質的海綿製作，按壓下去軟Q的手感與實品一樣，讓人不自覺想狂捏猛按。