聽新聞
test
0:00 / 0:00
保證吸睛！愛金卡新推「3M百利菜瓜布造型icash2.0」 開放預購時間快筆記
大啖美食過後，面對惱人的油膩碗盤清潔問題總是令人頭痛，除了使用洗碗機等科技產品外，便宜好用的菜瓜布幾乎是家家戶戶廚房必備的清潔用品，而隨處可見的菜瓜布，竟然被愛金卡公司做成icash2.0，迷你擬真的造型讓人忍不住會心一笑。
愛金卡公司推出的icash2.0造型多變，曾發行過各種復古電器、零食飲料造型，迷你精緻相當受到歡迎。這次愛金卡公司特別與3M合作，以旗下熱門產品為概念，推出全新「3M百利菜瓜布造型icash2.0」，等比例縮小的擬真外觀相當可愛，如同實品一樣使用透明袋包裝，包裝袋上印著產品logo以及產品資訊；菜瓜布本體採用經典的黃綠雙面配色，而為了讓卡片更逼真，愛金卡公司更特別以同材質的海綿製作，按壓下去軟Q的手感與實品一樣，讓人不自覺想狂捏猛按。
「3M百利菜瓜布造型icash2.0」將於5月7日上午11點起於OPENPOINT APP開放預購，售價299元；5月14日起於7-ELEVEN門市正式上架販售，售價299元；5月14日上午10點起於7-ELEVEN線上購物中心、博客來、康是美網購同步開賣，每個售價335元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言